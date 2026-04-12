Mjalti 3000-vjeçar i Egjiptit të Lashtë mbetet i sigurt për konsum
Një nga historitë më intriguese të arkeologjisë lidhet me zbulimin e mjaltit të lashtë në varret egjiptiane, përfshirë atë të faraonit Tutankhamun, sipas “National Geographic”.
Ky mjaltë, i ruajtur në enë të mbyllura, për më shumë se 3.000 vjet, është gjetur në gjendje të mirë dhe sipas studiuesve, ende i konsumueshëm.
Zbulimi më i famshëm u bë në vitin 1922 nga arkeologu britanik, Howard Carter, i cili hapi varrin e faraonit të ri në Luginën e Mbretërve.
Mes objekteve funerare u gjetën edhe enë me mjaltë të vulosur, që kishin mbetur pothuajse të paprekura nga koha.
Pse mjalti nuk prishet?
Shkencëtarët shpjegojnë se mjalti është një nga ushqimet e rralla që mund të zgjasë pothuajse pafundësisht, për shkak të vetive të tij natyrore.
Mjalti ka përmbajtje shumë të ulët uji, duke penguar zhvillimin e baktereve; ka shumë aciditet (pH i ulët); përmban substanca antibakteriale natyrore, si peroksidi i hidrogjenit.
Këto karakteristika janë studiuar gjerësisht nga institucione si Shoqëria Kombëtare Gjeografike dhe Institucioni Smithsonian, të cilat kanë analizuar mostra të mjaltit të lashtë dhe kanë konfirmuar që ai mund të mbetet i sigurt për konsum nëse ruhet në kushte të mbyllura.
Roli i mjaltit në Egjiptin e Lashtë
Në Egjipti i Lashtë, mjalti kishte një rëndësi të madhe, pasi përdorej si ushqim dhe ëmbëlsues; shërbente si ilaç për plagë dhe infeksione; ishte pjesë e ritualeve fetare dhe konsiderohej simbol i përjetësisë dhe jetës pas vdekjes.
Vendosja e tij në varre, përfshirë atë të Tutankhamunit, tregon besimin e egjiptianëve se ai do t’i shërbente të ndjerit edhe në jetën e përtejme.
Fakt apo mit?
Pretendimi se “mjalti është ushqimi i vetëm që nuk prishet kurrë” është kryesisht i vërtetë në praktikë, por me një kusht – ai duhet të ruhet i mbyllur dhe pa lagështi.
Nëse ekspozohet ndaj ajrit ose ujit, mund të fermentohet.
Rasti i mjaltit 3000-vjeçar nuk është mit, por një shembull i dokumentuar që tregon se si natyra dhe kushtet e ruajtjes mund të sfidojnë kohën.
Ky zbulim jo vetëm që pasuron njohuritë tona për jetën në Egjiptin e Lashtë, por edhe tregon pse mjalti mbetet një nga ushqimet më të jashtëzakonshme në histori. //a.i/
