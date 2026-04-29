29 Apr 2026
La Liga

Mourinho drejt Real Madridit, por rikthimi i portugezit do t’i kushtojë 3-6 milionë euro madrilenëve

· 1 min lexim

Jose Mourinho është momentalisht kandidati kryesor për të marrë drejtimin e Real Madridit, pasi Alvaro Arbeloa do të largohet në fund të këtij sezoni. Megjithatë rikthimi i “The Special One” te “Los Blancos” nuk do të jetë edhe aq i lehtë.

Portugezi është nën kontratë me Benfica-n deri në vitin 2027 dhe largimi me dëshirën e tij në fund të këtij sezoni dhe rikthimi te Real Madrid do t’i kushtonte spanjollëve 3-6 milionë euro, sipas klauzolës që Mourinho ka me klubin aktual.

Sigurisht që 3 milionë euro nuk është ndonjë sakrificë e jashtëzakonshme për një klub si Real Madrid, por sërish është një kosto shtesë. Vetë Mourinho ka lënë të kutpohet me reagimet e tij të fundit se është gati për rikthimin te Real Madrid. Tani mbetet gjithçka në duart e Florentino Perez.

