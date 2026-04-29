Mudryk i Chelsea, pezullim 4-vjeçar nga FA
Federata Angleze e Futbollit ka marrë masa të ashpra ndaj Mykhailo Mudryk, i cili aktualisht luan për Chelsean. FA e ka ndaluar ukrainasin për katër vjet.
Arsyeja? Shkelja e rregulloreve anti-doping. Anësori, i blerë në vitin 2023 nga Shakhtar Donetsk për 88 milionë paund, nuk ka luajtur që nga 28 nëntori 2024, ndeshja e Ligës së Konferencës midis Blues dhe Heidenheim në të cilën ai shënoi.
Mudryk, i cili apeloi në CAS, akuzohet për përdorimin e të njëjtës substancë, meldonium, që çoi në pezullimin në vitin 2016 të tenistes së njohur Maria Sharapova.
