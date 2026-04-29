Tiranë 20°C · Kthjellët 29 April 2026
EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010
29 Apr 2026
Mudryk i Chelsea, pezullim 4-vjeçar nga FA

· 1 min lexim

Federata Angleze e Futbollit ka marrë masa të ashpra ndaj Mykhailo Mudryk, i cili aktualisht luan për Chelsean. FA e ka ndaluar ukrainasin për katër vjet.

Arsyeja? Shkelja e rregulloreve anti-doping. Anësori, i blerë në vitin 2023 nga Shakhtar Donetsk për 88 milionë paund, nuk ka luajtur që nga 28 nëntori 2024, ndeshja e Ligës së Konferencës midis Blues dhe Heidenheim në të cilën ai shënoi.

Mudryk, i cili apeloi në CAS, akuzohet për përdorimin e të njëjtës substancë, meldonium, që çoi në pezullimin në vitin 2016 të tenistes së njohur Maria Sharapova.

