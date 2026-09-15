Mugosha: Çmimet e karburanteve në Mal të Zi mund të ishin 10–12 cent më të ulëta
Sipas kreut të Grupit Parlamentar të Aleancës Evropiane, ligji i lejon qeverisë uljen e përkohshme të akcizave deri në 50%, por ajo i ka ulur vetëm 30%; çmimi i naftës sot është 56 cent (40%) më i lartë se gjashtë muaj më parë.
Qeveria, në përputhje me ligjin, ka mundësinë që të ulë përkohësisht edhe më shumë akcizat e naftës dhe të benzinës pa plumb, gjë që do të ulte çmimet e karburanteve me minimum 10 deri në 12 cent, deklaroi kreu i Grupit Parlamentar të Aleancës Evropiane, Boris Mugosha.
Sipas dispozitave të ligjit ekzistues, të miratuara disa vjet më parë me propozim të deputetëve të Aleancës Evropiane, qeveria mund ta ulë përkohësisht akcizën e naftës dhe të benzinës deri në 50 për qind — përkatësisht 26 cent për naftën dhe 32 cent për benzinën pa plumb.
Ai kujtoi se qeveria aktualisht i ka ulur akcizat vetëm 30 për qind nga 50 për qind e lejuara, pra 16 cent për naftën dhe 20 cent për benzinën. Po të ulej edhe 20 për qind shtesë, siç e lejon ligji, çmimi i ri i naftës do të ulej me 10 cent, kurse ai i benzinës me 12 cent. Nafta do të kushtonte atëherë 1,80 euro, ndërsa benzina 1,64, përkatësisht 1,60 euro për litër.
Çmimet e karburanteve në Mal të Zi janë ndër më të lartat në rajon, theksoi Mugosha. Çmimi i litrit të naftës në Mal të Zi sot është 56 cent, ose 40 për qind, më i lartë se para gjashtë muajve. Nga kjo diferencë, shteti fiton shtesë 9,5 cent TVSH për litër. “Ne i kemi propozuar qeverisë tre masa për uljen shtesë të çmimit të karburanteve, por për fat të keq asnjëra nuk është pranuar deri më tani”, tha Mugosha.
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