MUZIKË – Ylli i pop-it Eros Ramazzotti i nënshtrohet një operacioni në kordat vokale
ROMË, 26 gusht /ATSH-DPA/ – Këngëtari italian Eros Ramazzotti i është nënshtruar një operacioni në kordat vokale, duke e detyruar të shtyjë pjesën e turneut të tij në Amerikën Veriore dhe Latine, të planifikuar për më vonë këtë vit.
”Operacioni shkoi mirë”, tha Ramazzotti.
“Megjithatë, mjeku im ka përshkruar një program rehabilitimi”, shtoi ai.
Si rezultat, datat e turneut të planifikuara në të gjithë Amerikën Veriore dhe Latine në shtator, tetor dhe nëntor do të shtyhen deri në vitin 2027.
Ramazzotti, një nga këngëtarët më të suksesshëm ndërkombëtarë të muzikës pop në Itali dhe i njohur për zërin e tij të veçantë të çjerrë dhe baladat pop si “Più bella cosa” dhe “Cose della vita”, falënderoi fansat për shumë mesazhe dashurie dhe mbështetjeje që kishte marrë.
“Do ta shohim njëri-tjetrin përsëri më të fortë dhe më të bashkuar se më parë”, shkroi ai, duke shtuar fjalën “DASHURI” të shoqëruar me emoji zemrash.
Është hera e dytë që Ramazzotti i nënshtrohet një ndërhyrjeje kirurgjikale në kordat vokale.
Në vitin 2019, ai iu nënshtrua një operacioni për të trajtuar një trashje të kordave vokale dhe u detyrua të ndërpresë një turne botëror për dy muaj./ a.jor.
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