☀️
Tiranë 24°C · Kthjellët 26 August 2026
S&P 500 7,676 ▼0.02%
DOW 53,464 ▼0.21%
NASDAQ 26,130 ▼0.08%
NAFTA 81.77 ▼0.72%
ARI 4,647 ▼1.01%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1670 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9363 EUR/ALL 92.4513 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3369 EUR/TRY 56.1484 EUR/JPY 185.85 EUR/CAD 1.6152 EUR/USD 1.1670 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9363 EUR/ALL 92.4513 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3369 EUR/TRY 56.1484 EUR/JPY 185.85 EUR/CAD 1.6152
₿ CRYPTO
BTC $78,392 ▼ -0.16% ETH $2,469 ▲ +0.88% XRP $1.3750 ▼ -5.27% SOL $96.6500 ▼ -0.42%
S&P 500 7,676 ▼0.02 % DOW 53,464 ▼0.21 % NASDAQ 26,130 ▼0.08 % NAFTA 81.77 ▼0.72 % ARI 4,647 ▼1.01 % S&P 500 7,676 ▼0.02 % DOW 53,464 ▼0.21 % NASDAQ 26,130 ▼0.08 % NAFTA 81.77 ▼0.72 % ARI 4,647 ▼1.01 %
EUR/USD 1.1670 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9363 EUR/ALL 92.4513 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3369 EUR/TRY 56.1484 EUR/JPY 185.85 EUR/CAD 1.6152 EUR/USD 1.1670 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9363 EUR/ALL 92.4513 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3369 EUR/TRY 56.1484 EUR/JPY 185.85 EUR/CAD 1.6152
26 Aug 2026
Breaking
Nga romanca te jeta në Paris, Gigi Hadid tregon gjithçka për Bradley Cooper Blake Lively fiton pjesërisht betejën ligjore ndaj Justin Baldonit, merr mbi 400 mijë dollarë Pas arrestimit me Agasin, agjentë të BKH kontrollojnë banesën e Uljan Shpatarakut UEFA Futsal Champions League/Tirana triumfon ndaj APOEL Warriors vendosin shiritin ‘Nellie’ në uniforma për nder të trajnerit Don Nelson për sezonin 2026-27
Menu
Bota

MUZIKË – Ylli i pop-it Eros Ramazzotti i nënshtrohet një operacioni në kordat vokale

· 2 min lexim
një operacioni në kordat vokale

ROMË, 26 gusht /ATSH-DPA/ – Këngëtari italian Eros Ramazzotti i është nënshtruar një operacioni në kordat vokale, duke e detyruar të shtyjë pjesën e turneut të tij në Amerikën Veriore dhe Latine, të planifikuar për më vonë këtë vit.

”Operacioni shkoi mirë”, tha Ramazzotti.

“Megjithatë, mjeku im ka përshkruar një program rehabilitimi”, shtoi ai.

Si rezultat, datat e turneut të planifikuara në të gjithë Amerikën Veriore dhe Latine në shtator, tetor dhe nëntor do të shtyhen deri në vitin 2027.

Ramazzotti, një nga këngëtarët më të suksesshëm ndërkombëtarë të muzikës pop në Itali dhe i njohur për zërin e tij të veçantë të çjerrë dhe baladat pop si “Più bella cosa” dhe “Cose della vita”, falënderoi fansat për shumë mesazhe dashurie dhe mbështetjeje që kishte marrë.

“Do ta shohim njëri-tjetrin përsëri më të fortë dhe më të bashkuar se më parë”, shkroi ai, duke shtuar fjalën “DASHURI” të shoqëruar me emoji zemrash.

Është hera e dytë që Ramazzotti i nënshtrohet një ndërhyrjeje kirurgjikale në kordat vokale.

Në vitin 2019, ai iu nënshtrua një operacioni për të trajtuar një trashje të kordave vokale dhe u detyrua të ndërpresë një turne botëror për dy muaj./ a.jor.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu