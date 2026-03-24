S&P 500 6,581 ▲1.15 % DOW 46,208 ▲1.38 % NASDAQ 21,947 ▲1.38 % NAFTA 91.34 ▲3.64 % ARI 4,361 ▼1.06 % S&P 500 6,581 ▲1.15 % DOW 46,208 ▲1.38 % NASDAQ 21,947 ▲1.38 % NAFTA 91.34 ▲3.64 % ARI 4,361 ▼1.06 %
EUR/USD 1.1596 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9129 EUR/ALL 95.6048 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4171 EUR/TRY 51.4069 EUR/JPY 183.92 EUR/CAD 1.5914 EUR/USD 1.1596 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9129 EUR/ALL 95.6048 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4171 EUR/TRY 51.4069 EUR/JPY 183.92 EUR/CAD 1.5914
Nano: Rama duhet t’i thotë “JO” ambasadores së SHBA-ve kur shkon në SPAK, por nuk…

Analisti Mustafa Nano, u shpreh kritik në emisionin “Të Paekspozuarit’ në MCN TV me kontrollin e drejtësisë së re nga ambasadorët e huaj. Nano tha se Rama duhet ta ndalonte ambasadoren e SHBA-ve për të shkuar në SPAK, por u shpreh se ai nuk e bën dot sepse ka nevojë për mbështetjen amerikane.

‘Socialistët kanë krijuar një drejtësi që po godet shumë fort mazhorancën. Ramën e shoh në vështirësi kohët e fundit.

Me thënë të drejtën nuk kam opinion final mbi SPAK, po vëzhgoj akoma. Nuk jam 100% i sigurt se çfarë është SPAK dhe çfarë po bën. Bëjnë lojra apo ndërshkojnë abuzimet. Godasin politikanë të rëndësishëm, por hallka të dobëta, njerëz që në një mënyrë apo tjetër, kanë qenë personazhe që nuk kanë patur network të mirë që t’i mbronte, si Veliaj apo Beqaj.

Për SPAK nuk kam një opinion final.

Kur shkon ambasadorja e SHBA në SPAK, Rama duhet t’i thotë “stop” zonjë e nderuar! Amerikën e kemi xhan, edhe ty të kemi xhan, por këtë nuk e bën dot.

Sovraniteti përqeshet dhe tallet. Por Rama nuk e bën dot, sepse ka nevojë për një fjalë të ngrohtë nga amerikanët.

Sistemi i drejtësisë sot mendoj se është më i mirë se ai që ishte para reformës”– tha Nano.

