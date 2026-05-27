Tiranë 26°C · Pjesërisht vranët 27 May 2026
S&P 500 7,506 ▼0.18%
DOW 50,645 ▲0.36%
NASDAQ 26,574 ▼0.31%
NAFTA 89.87 ▼4.28%
ARI 4,482 ▼1.16%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1633 EUR/GBP 0.8645 EUR/CHF 0.9136 EUR/ALL 95.4953 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4360 EUR/TRY 53.3932 EUR/JPY 185.22 EUR/CAD 1.6061 EUR/USD 1.1633 EUR/GBP 0.8645 EUR/CHF 0.9136 EUR/ALL 95.4953 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4360 EUR/TRY 53.3932 EUR/JPY 185.22 EUR/CAD 1.6061
₿ CRYPTO
BTC $74,942 ▼ -1.98% ETH $2,055 ▼ -1.16% XRP $1.3202 ▼ -1.46% SOL $83.2100 ▼ -1.08%
S&P 500 7,506 ▼0.18 % DOW 50,645 ▲0.36 % NASDAQ 26,574 ▼0.31 % NAFTA 89.87 ▼4.28 % ARI 4,482 ▼1.16 % S&P 500 7,506 ▼0.18 % DOW 50,645 ▲0.36 % NASDAQ 26,574 ▼0.31 % NAFTA 89.87 ▼4.28 % ARI 4,482 ▼1.16 %
EUR/USD 1.1633 EUR/GBP 0.8645 EUR/CHF 0.9136 EUR/ALL 95.4953 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4360 EUR/TRY 53.3932 EUR/JPY 185.22 EUR/CAD 1.6061 EUR/USD 1.1633 EUR/GBP 0.8645 EUR/CHF 0.9136 EUR/ALL 95.4953 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4360 EUR/TRY 53.3932 EUR/JPY 185.22 EUR/CAD 1.6061
27 May 2026
Breaking
Ndalohen dy shtetas të Kosovës në Maqedoni, dyshohet për kontrabandë të emigrantëve Zgjedhjet për postin e presidentit të Real Madrid, Karim Benzema del publikisht në mbështetje të këtij kandidati Në rast se Vinicius nuk rinovon, Jose Mourinho e ka piketuar që tani zëvendësuesin e brazilianit. Kushton 100 mln euro Mirupafshim Juventus. Napoli nis bisedimet me yllin e bardheiznjve. Newcastle, Atletico dhe Bayern po ashtu e kanë në listë emrin e tij Ylli italian i Premier League në radarin e Milanit, Juventusit dhe PSG-së. Vetë lojtari ka një dëshirë tjetër
Menu
Maqedonia

Ndalohen dy shtetas të Kosovës në Maqedoni, dyshohet për kontrabandë të emigrantëve

· 1 min lexim

Dy shtetas të Kosovës janë arrestuar nën dyshimin për kontrabandim emigrantësh, pasi policia ka zbuluar shtatë shtetas të Egjiptit në një automjet me targa kosovare në afërsi të pikës pagesore në Demir Kapi.

Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, ngjarja ka ndodhur dje në autostradën Gjevgjeli-Negotinë, kur janë ndaluar dy automjete – një “Folksvagen Transporter” dhe një “Shkoda Oktavia” – të drejtuara nga A.G. (42) dhe G.G. (39) nga Kosova, ndërsa gjatë kontrollit në furgon janë gjetur shtatë emigrantë nga Egjipti dhe është konstatuar se automjeti tjetër ka shërbyer si pararendës.

Nga MPB theksojnë se për rastin është njoftuar Prokuroria Themelore për Ndjekje të Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit, ndërsa dy të dyshuarve u është caktuar paraburgim 30-ditor dhe janë dërguar në Burgun “Shkup”, kurse emigrantët janë vendosur në Qendrën për azilkërkues në Vizbeg të Shkupit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë