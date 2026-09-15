“Ndoshta do të të vrasin”, batuta e Trump për kryeministrin kanadez pasi i dhuroi një çelës për në Shtëpinë e Bardhë
Kryeministri kanadez Mark Carney bëri shaka për dhuratën që Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, i dha disa muaj më parë: një çelës që i lejon të hyjë në Shtëpinë e Bardhë kurdo që të dëshirojë, përveç nëse rojet e sigurisë vendosin ta qëllojnë.
“Shkova në Shtëpinë e Bardhë pranverën e kaluar dhe, në fund të takimit, Presidenti Trump më tha: ‘Dua të të jap diçka vërtet të veçantë, Mark’. E hapa kutinë dhe ishte një çelës i madh prej ari”, tha ai, duke folur para investitorëve në Toronto.
Ish-bankieri qendror tregoi se Trump i kishte thënë: “Po, është një çelës për në Shtëpinë e Bardhë. Do ta kesh me vete dhe do të të lejojnë të hysh brenda”, por më pas shtoi me shaka: “Ndoshta do të ta hedhin ty.”
“Kjo, në një farë mënyre, e përmbledh marrëdhënien tonë”, vazhdoi Mark Carney me të qeshur, ndërsa theksoi se e “vlerëson shumë” dhuratën e Trump, të cilin e përshkroi si “një mikpritës shumë të mirë”.
“Por, për të qenë i qartë”, përfundoi ai, duke vijuar shakanë për investitorët që shpreson të tërheqë në Kanada: “Nëse ju japim një çelës për në Kanada, nuk do t’ju qëllojmë, do t’ju presim.”
Lufta tregtare mes dy vendeve fqinje ka arritur në një nivel të paprecedentë, pasi bisedimet mes tyre u ndërprenë më 21 gusht. Carney ka akuzuar SHBA-në se dëshiron t’i imponojë Otavës një marrëveshje “të padrejtë”.
Canadian PM Mark Carney:Trump said, “I want to give you something very special, Mark. So special.”And I open this box and it’s this big gold key. I was like, “Wow, Mr. President, this is fantastic.” He’s like, “Yeah, it’s a key. It’s a key to the White House. You just bring… pic.twitter.com/xGHkYkysgb
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