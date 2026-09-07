Ndryshon harta e botës, OKB miraton projeksionin hartografik të “Equal Earth”!
Një hartë e re e botë s u miratua fundjavën që lamë pas nga asambleja e përgjithshme e OKB-së, ku kontinenti afrikan shfaqet më i madh ndërsa Evropa dhe Amerika e Veriut me përmasa më të vogla, çka shkaktoi zemërimin e Uashingtonit.
Harta e re e njohur si projeksioni hartografik “Equal Earth” përmirëson “saktësinë e paraqitjes hartografike të botës”, shkruhet në rezolutën që mori votat e 164 vendeve. SHBA votoi kundër ndërsa gjashtë vende, abstenuan.
Mes tyre edhe Ukraina, pasi në hartën e re gadishulli i Krimesë abstenuan ndërsa SHBA por edhe Ukraina votuan kundër saj. Kjo e fundit për shkak se gadishulli i Krimesë pushtuar nga Rusia, në hartë paraqitet me një nuancë më të çelët se pjesa tjetër e Ukrainës.
Rezoluta ndërkohë iu bën thirrje vendeve anëtare që të përdorin hartën e re në vend të asaj tradicionale Mercator, që u projektua për lundrim detar nga hartografi flamand Gerardus Mercator në 1569-ën.
Miratimi i hartës së re u përshëndet nga vendet e Afrikës, ku ministri i jashtëm i Togos, hartues i rezolutës, u shpreh se hartat nuk e ndryshonin botën, por korrigjimi i një paraqitjeje të shtrembëruar ishte akt i së vërtetës.
SHBA kritikoi rezolutën, duke argumentuar se lëvizje të tilla ishin arsyeja se përse OKB po humbte besueshmërinë. Në vend që të përqendrohen në probleme të vërteta, ky organizëm po debaton për harta nga shekulli I 16-të, u shpreh përfaqësuesja e SHBA-së para votimit.
Harta e re u prezantua nga një grup hartografësh në 2018-ën. Në të Afrika, Amerika latine, Azia e jugut dhe Oqeania shfaqen shumë më të mëdha se sa në hartën e Mercator.
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