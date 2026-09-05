Rendi i ri Botëror? Frika nga luftërat dhe kaosi ekonomik, vendet europiane zhvendosin rezervat e arit nga Amerika e Veriut!
Kur banka qendrore e Holandës konfirmoi këtë javë se kishte zhvendosur një sasi të madhe ari të vendit nga Amerika e Veriut, ajo tha se zhvendosja do ta bënte atë “më të përgatitur për kriza të rënda”.
Rreth 86 tonë nga totali i kombinuar prej rreth 313 tonësh të mbajtur në SHBA dhe Kanada u zhvendosën në Londër “për shkak të trazirave gjeopolitike në rritje”, tha ajo, në mënyrë të mund të jetë “lehtësisht e disponueshme për përdorim në një situatë krize”.
Pyetjet ishin të pashmangshme. Pse po e bënin këtë holandezët? A po parashikonin ndonjë tronditje të madhe ekonomike në horizont?
Me sa duket jo, por ky veprim ishte qartësisht në përgjigje të gjendjes së paqëndrueshme dhe të pasigurt në të cilën ndodhet bota, me luftërat tregtare dhe ushtarake që i shtyjnë vendet të marrin masa paraprake dhe ta mbajnë arin e tyre më afër vendit të tyre, shkruan BBC.
Më herët këtë vit, Franca njoftoi se kishte zhvendosur rezervat e saj të arit nga SHBA-të në brigjet e saj vendase. Ndërkohë, Bundesbank i Gjermanisë transferoi më shumë se 216 ton metal nga vendet e magazinimit jashtë vendit, 111 ton nga Nju Jorku dhe 105 ton nga Parisi, gjatë disa viteve që përfunduan në vitin 2016.
Është një strategji që është zbatuar më parë në kohë të paqëndrueshmërisë globale. “Disa banka qendrore evropiane zhvendosën një pjesë të rezervave të tyre të arit në Nju Jork gjatë Luftës së Ftohtë”, thanë analistët e kërkimit Lina Thomas dhe Daan Struyven të Goldman Sachs.
Joseph Cavatoni, strateg i lartë i tregut në Këshillin Botëror të Arit, i tha BBC-së se, ndërsa luftërat dhe tensionet tregtare po “ndikonin në disa nga këto vendime”, kjo nuk ishte në krye të listës së faktorëve motivues.
Inflacioni, normat e interesit dhe vetë prania e arit në një vend ku mund të tregtohet shpejt luajtën gjithashtu një rol.
“Nuk kam ndjesinë se ka një shkatërrim të afërt”, tha Cavatoni, “por ajo që mendoj është se njerëzit po edukohen më mirë se si të menaxhojnë asetet e tyre rezervë, duke rritur asetet e tyre rezervë dhe duke menduar në mënyrë më efektive se si t’i shfrytëzojnë sa më shumë këto asete.”
Banka Nederlandsche tha se ari i nxjerrë nga SHBA-ja dhe Kanadaja midis marsit dhe gushtit të këtij viti tani mbahej në kasafortat e Bankës së Anglisë.
“Ne presim që nuk do të na duhet kurrë t’i përdorim ato, por duhet të forcojmë qëndrueshmërinë dhe përgatitjen tonë”, tha guvernatori i bankës qendrore holandeze, Olaf Sleijpen.
Londra u pa si zgjedhja më e mirë për shkak të pozicionit të saj në botë si një qendër e madhe tregtare.
Banka është një nga kujdestarët më të mëdhenj të arit në botë. Nën institucionin 300-vjeçar në Londrën qendrore ndodhen rreth 400,000 lingota me vlerë më shumë se 200 miliardë paund.
Sipas anketave të industrisë nga Këshilli Botëror i Arit, Banka e Anglisë mbetet vendi më i popullarizuar i kasafortave, por bankat qendrore po diversifikojnë gjithnjë e më shumë vendet ku e ruajnë metalin e çmuar.
Se ku të ruhet arin e vendit tuaj është “gjithnjë e më shumë në mendjen e menaxherëve të rezervave”, sipas Thomas dhe Struyven të Goldman Sachs.
Në botën moderne, ka shumë mënyra për të zhvendosur thesarin tuaj. Holandezët shitën rreth 59 ton në Nju Jork dhe më pas blenë më shumë aksione në Londër, që do të thotë se kjo sasi nuk kishte nevojë të transportohej përtej Atlantikut.
Por më shumë se 27 tonë u “transferuan fizikisht” nga SHBA-ja dhe Kanadaja në qytetin holandez Zeist. Një sasi e ngjashme u dërgua gjithashtu nga Zeist në Londër.
Kompanitë që kryejnë shërbime të tilla nuk japin detaje se si kryhen operacionet, por është e drejtë të thuhet se masat e sigurisë dhe planifikimi janë të gjera për të shmangur rrezikun e një pune italiane në jetën reale.
Cavatoni, i Këshillit Botëror të Arit, tha se një qasje standarde për të lëvizur aksionet e arit ishte shitja e mallit në një vend dhe blerja e tij në një tjetër. “Le të themi se dua arin tim në Nju Jork dhe e kam në Londër. Mund ta shes në Londër, ta blej në Nju Jork, në të njëjtën ditë, në të njëjtën kohë, duke rezervuar në mënyrë efektive transferimin pa pasur nevojë ta vendos atë në ndonjë ndryshim tjetër logjistik.”
Ka vetëm disa kompani të zgjedhura që merren me dërgesa ari përtej kufijve, njëra prej të cilave është Brink’s Global Services, e cila i tha BBC-së se kishte parë “kërkesë në rritje” nga bankat qendrore kohët e fundit.
“Pasiguria e shtuar gjeopolitike dhe ekonomike, së bashku me rolin në rritje të arit si një aset rezervë strategjike, duket se po kontribuojnë në këtë trend”, tha Nader Antar, nënkryetar ekzekutiv i Brink’s.
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