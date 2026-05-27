Tiranë 26°C · Pjesërisht vranët 27 May 2026
S&P 500 7,506 ▼0.18%
DOW 50,645 ▲0.36%
NASDAQ 26,574 ▼0.31%
NAFTA 89.87 ▼4.28%
ARI 4,482 ▼1.16%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1633 EUR/GBP 0.8645 EUR/CHF 0.9136 EUR/ALL 95.4953 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4360 EUR/TRY 53.3932 EUR/JPY 185.22 EUR/CAD 1.6061 EUR/USD 1.1633 EUR/GBP 0.8645 EUR/CHF 0.9136 EUR/ALL 95.4953 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4360 EUR/TRY 53.3932 EUR/JPY 185.22 EUR/CAD 1.6061
₿ CRYPTO
BTC $74,942 ▼ -1.98% ETH $2,055 ▼ -1.16% XRP $1.3202 ▼ -1.46% SOL $83.2100 ▼ -1.08%
S&P 500 7,506 ▼0.18 % DOW 50,645 ▲0.36 % NASDAQ 26,574 ▼0.31 % NAFTA 89.87 ▼4.28 % ARI 4,482 ▼1.16 % S&P 500 7,506 ▼0.18 % DOW 50,645 ▲0.36 % NASDAQ 26,574 ▼0.31 % NAFTA 89.87 ▼4.28 % ARI 4,482 ▼1.16 %
EUR/USD 1.1633 EUR/GBP 0.8645 EUR/CHF 0.9136 EUR/ALL 95.4953 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4360 EUR/TRY 53.3932 EUR/JPY 185.22 EUR/CAD 1.6061 EUR/USD 1.1633 EUR/GBP 0.8645 EUR/CHF 0.9136 EUR/ALL 95.4953 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4360 EUR/TRY 53.3932 EUR/JPY 185.22 EUR/CAD 1.6061
27 May 2026
Breaking
Ndalohen dy shtetas të Kosovës në Maqedoni, dyshohet për kontrabandë të emigrantëve Zgjedhjet për postin e presidentit të Real Madrid, Karim Benzema del publikisht në mbështetje të këtij kandidati Në rast se Vinicius nuk rinovon, Jose Mourinho e ka piketuar që tani zëvendësuesin e brazilianit. Kushton 100 mln euro Mirupafshim Juventus. Napoli nis bisedimet me yllin e bardheiznjve. Newcastle, Atletico dhe Bayern po ashtu e kanë në listë emrin e tij Ylli italian i Premier League në radarin e Milanit, Juventusit dhe PSG-së. Vetë lojtari ka një dëshirë tjetër
Menu
La Liga

Në rast se Vinicius nuk rinovon, Jose Mourinho e ka piketuar që tani zëvendësuesin e brazilianit. Kushton 100 mln euro

· 1 min lexim

Edhe pse nuk është zyrtarizuar ende në krye të stolit të Real Madridit, gjë që do të ndodhë shumë shpejt, Jose Mourinho i ka dhënë tashmë rekomandimet e para për ndryshimet që do të bëjë në ekip.

Në rast se Vinicius Junior refuzon të rinovojë me klubin madrilen, Jose Mourinho e ka piketuar që tani zëvendësuesin e mundshëm të brazilianit. Sipas Sport Bild, portugezi ka zgjedhur Yan Diomande, si lojtarin e duhur për të përforcuar krahun e majtë të sulmit, nëse ikën Vinicius Junior.

Diomande ka shkëlqyer në sezonin e tij të parë në Bundesligë me fanellën e Leipzig, ku ka kontribuar me 13 gola dhe 10 asiste. Klubi gjerman ka bërë me dije se do të hiqte dorë nga anësori 19-vjeçar vetëm për një ofertë 100 milionë euro.

Për Diomande ka interes të madh edhe nga shumë klube të tjera, sidomos Liverpool dhe PSG. Shanse që anësori nga Bregu i Fildishtë të qëndrojë ende te Leipzig në sezonin e ri janë të pakta.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë