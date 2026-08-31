Një fitore befasuese: Kelani Jordan mposht Kendal Grey dhe fiton titullin e NXT për femra në Heatwave 2026
Kelani Jordan mposhti Kendal Grey në eventin Heatwave të dielën dhe fitoi për herë të parë titullin e NXT për femra. Ishte fitorja vendimtare që shënoi ndërrimin e titullit në divisionin femëror të NXT.
Siç raporton Bleacher Report, Grey u bë kampione e NXT për femra për herë të parë në qershor, kur mposhti Lola Vice në Great American Bash. Përpara kësaj, Grey kishte fituar ndaj Jordan në një ndeshje për pretendentin numër 1, duke i dhënë asaj mundësinë të merrte hakun për humbjen e muajit maj.
Pas Great American Bash, Grey mbrojti titullin me sukses ndaj Nattie dhe më pas fitoi edhe ndaj Vice në një përballje në NXT Underground në televizion. Jordan vazhdoi të kërkonte një shans për titull; pasi Grey i tha se mund ta kërkonte sfidën kur të donte, Jordan vendosi ta zhvillonte atë në Heatwave. Para eventit, ajo mori hov kur u bashkua me Kali Armstrong dhe së bashku mundën Grey dhe Wren Sinclair në episodin e NXT më 18 gusht.
Në Heatwave, Jordan vazhdoi serinë pozitive duke mundur Grey dhe duke u kurorëzuar kampione e NXT për femra për herë të parë në karrierë. Sipas Bleacher Report, kjo fitore konsolidon pozicionin e Jordan si një nga emrat kryesorë në divizionin femëror të NXT.
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