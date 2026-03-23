Tiranë 8°C · Vranët 23 March 2026
S&P 500 6,506 ▼1.51%
DOW 45,577 ▼0.96%
NASDAQ 21,648 ▼2.01%
NAFTA 99.07 ▲0.86%
ARI 4,286 ▼6.32%
EUR/USD 1.1560 EUR/GBP 0.8668 EUR/CHF 0.9106 EUR/ALL 96.0524 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4749 EUR/TRY 51.2567 EUR/JPY 183.93 EUR/CAD 1.5845
BTC $68,600 ▼ -0.81% ETH $2,058 ▼ -2.41% XRP $1.3824 ▼ -2% SOL $86.6400 ▼ -1.76%
23 Mar 2026
Kosova

Një i vdekur dhe dy të plagosura në Majac të Podujevës

Një person ka humbur jetën dhe dy gra kanë mbetur të plagosura sonte në fshatin Majac të Podujevës.

· 2 min lexim

ryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prishtinë, Zejnullah Gashi, ka bërë të ditur se, viktima është një djalë, ndërsa të plagosura janë dy gra, njëra prej të cilave rreth 70 vjeç.

E plagosura tjetër dyshohet të jetë edhe e dyshuara e rastit, e cila, sipas informacioneve fillestare, dyshohet se ka tentuar të kryejë vetëvrasje.

Kurse shefi i Emergjencës në Podujevë, Arben Beqiri, ka konfirmuar se janë plagosur rëndë dy gra, të cilat sipas tij, janë në gjendje të rëndë.

“Viktima ka vdekur në vendin e ngjarjes. Dy të tjerat janë të plagosura rëndë, në gjendje të rëndë. Janë transferuar për Prishtinë”, ka thënë ai pë mediat.

Autoritetet nuk kanë dhënë ende detaje shtesë lidhur me rrethanat e ngjarjes, ndërsa hetimet janë në zhvillim për të sqaruar plotësisht rastin.

Vritet një person në Podujevë

Një person është vrarë sonte në Majac të Podujevës. Ngjarjen tragjike e ka konfirmuar Zejnullah Gashi, kryeprokuror i Prokurorisë Themelore në Prishtinë.

“E konfirmoj rastin e vrasjen së një personi në Podujevë dhe se prokurorja e rastit është duke shkuar në vendngjarje”, ka theksuar Gashi.

Policia e Kosovës ende nuk e ka konfirmuar e as nuk ka dhënë detaje për rastin.

Lexo Gjithashtu