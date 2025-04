Një lutje publike të vetmit lider të përzgjedhur nga Zoti

Tani askush nuk mund të të haj dardha pas kurrizit tende pa lejen tende, bile as nga perpara, as majtas dhe as djathtas.

Taulanti ka studjuar ne Rumanine e Anastases ( ish kryetar i PSD rumune, ish kryeminister i Rumanise, ish nen kryetari i Internacionales socialiste, te cilin SPAK-u rumun e futi ne burg per korrupsion dhe ne burg shoku Anastase tentoj vetvrasjen) , per shkenca politike dhe aty ka mesuar per dobishmerine e te qenit “qen besnik” per karriere te pershpejtuar dhe pushtet te pa kufizuar.