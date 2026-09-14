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Politika

Pagat e gjyqtarëve, Rama: Po flisni me gjuhë “ultrasi”, nuk urdhëroni dot Parlamentin. Tryeza e dialogut është gati

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Kryeministri Edi Rama ka kritikuar deklaratat publike të një gjyqtari dhe duke theksuar se politika e pagave përcaktohet nga qeveria dhe miratohet nga Parlamenti.

Përmes një postimi në platformën X, Rama e cilëson të papranueshme mënyrën se si, sipas tij, është interpretuar pavarësia e pushtetit gjyqësor. Ai shton se kjo, sipas tij, “nuk është gjuhë gjykatësi”, por e krahason me gjuhën e një “ultrasi”

“E pabesueshme, po e vërtetë që një gjykatës e kupton kështu pavarësinë e pushtetit gjyqësor dhe e shikon kështu buxhetin e shtetit shqiptar…” Kurrë jo, kjo nuk është gjuhë gjykatësi, po gjuhë ultrasi që bërtet në rrugë kundër VAR-it”, shkruan Rama.

Kryeministri thekson se askush nuk mund ta zëvendësojë Parlamentin apo ta urdhërojë atë se kur duhet të votojë. Rama shprehet se politika e pagave propozohet nga qeveria, miratohet nga Parlamenti dhe zbatohet nga ekzekutivi.

Ai paralajmëron se nëse shoqatat e gjyqtarëve dhe prokurorëve do të përdornin mjete politike dhe juridike të koordinuara për t’i imponuar qeverisë rritjen e pagave, kjo do të përbënte një “sfidë të një lloji të ri”.

“Keqardhje dhe disa të vërteta të thjeshta: Askush nuk e zëvendëson dot parlamentin dhe as nuk e urdhëron dot legjislativin se kur duhet ta ngrejë dorën. Vetëm Gjykata Kushtetuese e askush tjetër, ka të drejtën dhe detyrën t’i thotë se kur e ka ngritur dorën gabim, po as ajo vetë nuk i thotë dot kurrësesi pushtetit të pavarur legjislativ se si duhet ta ngrejë dorën.

Politikën e pagave e propozon vetëm qeveria, e miraton vetëm parlamenti dhe e zbaton vetëm qeveria. Gjykata Kushtetuese ndërhyn vetëm nëse cenohet një parim a një normë kushtetuese, që ligjvënësit duhet ta riparojnë pa u cenuar në pavarësinë e tyre, siç e shohin ata të udhës të shprehen me votën e tyre.

Nëse largqoftë, shoqatat e prokurorëve e të gjykatësve kanë vendosur që me mjete politike dhe juridike të koordinuara me zyrat e prokurorive e të gjykatave si një ushtri e rreshtuar kundër qeverisë, të na imponohen me kallëzime, sigurime a përmbarime për të rritur pagat e tyre, atëherë jemi përpara një sfide të një lloji të ri, e cila nuk na tremb po na shqetëson pamasë. Por ne nuk duam të jetë kështu dhe unë nuk dua ta lejoj që të ndodhë kështu, sepse ndryshe nga si e mendon ky gjykatësi mediatik, kjo e pagave stratosferike, për ne nuk është çështje inati po sfidë shtetbërjeje europiane e Shqipërisë”, shkruan Rama.

Megjithatë, Rama thotë se qeveria nuk kërkon një përplasje me pushtetin gjyqësor dhe nënvizon se çështja e pagave nuk lidhet me “inat”, por me atë që e cilëson si një sfidë të rëndësishme për shtetbërjen europiane të Shqipërisë.

Rama bën të ditur se tryeza e dialogut mes pushteteve mbetet e gatshme, pavarësisht tensioneve të fundit.

“Është shumë e thjeshtë. Tryeza e përgatitur për takimin e kërkuar dhe të anuluar vazhdon të jetë gati. Në 17 shtator mbaron vetëm ky episod i tensionuar publikisht, që mund dhe duhet të ishte shmangur, por nuk shteron nevoja për të komunikuar mes pushteteve të pavarura. Përkundrazi, ajo nuk lindi nga episodi i pagave dhe do të jetë edhe më e madhe në çdo hap deri në anëtarësimin në Bashkimin Europian. Por ne tryezën dhe gatishmërinë kemi, të tjerat janë në gjykimin e gjykatësve:-)”, shkruan Rama.

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