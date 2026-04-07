S&P 500 6,577 ▼0.53%
DOW 46,410 ▼0.56%
NASDAQ 21,823 ▼0.79%
NAFTA 114.87 ▲2.19%
ARI 4,682 ▼0.05%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1544 EUR/GBP 0.8723 EUR/CHF 0.9214 EUR/ALL 95.9465 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3910 EUR/TRY 51.4600 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.6063 EUR/USD 1.1544 EUR/GBP 0.8723 EUR/CHF 0.9214 EUR/ALL 95.9465 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3910 EUR/TRY 51.4600 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.6063
₿ CRYPTO
BTC $68,260 ▼ -2.34% ETH $2,083 ▼ -3.7% XRP $1.2998 ▼ -3.74% SOL $78.9600 ▼ -3.83%
07 Apr 2026
Sporti

Para-eliminatoret e Botërorit 2028/ Shqipëria nis të enjten rrugëtimin, kalendari i plotë i ndeshjeve të Grupit E

Kombëtarja shqiptare e futsallit do të nisë të enjten rrugëtimin në raundin paraeliminator të Grupit E të FIFA Futsal World Cup 2028, ku do të përballet me Qipron, Letoninë dhe San Marinon. Të gjitha ndeshjet e këtij grupi do të zhvillohen në Parkun Olimpik të Tiranës, nën organizimin e Federatës Shqiptare të Futbollit.

Raundi hapet më 9 prill me dy ndeshje, Letoni – San Marino në orën 13:00 dhe Qipro – Shqipëri në orën 19:00. Më 10 prill, do të zhvillohen Qipro – Letoni në orën 13:00 dhe Shqipëri – San Marino në orën 19:00, ndërsa më 12 prill programi mbyllet me San Marino – Qipro në orën 15:00 dhe Shqipëri – Letoni në orën 20:30.

Kuqezinjtë, të drejtuar nga trajneri Erind Resuli, synojnë të sigurojnë kualifikimin në raundin e radhës të këtij kompeticioni. Të gjitha përballjet e këtij raundi të Shqipërisë do të transmetohen drejtpërdrejt në FSHF TV.

Kalendari i ndeshjeve:

9 prill

Letoni – San Marino, ora 13:00

Qipro – Shqipëri, ora 19:00

10 prill

Qipro – Letoni, ora 13:00

Shqipëri – San Marino, ora 19:00

12 prill

San Marino – Qipro, ora 15:00

Shqipëri – Letoni, ora 20:30

