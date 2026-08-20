Parasezona NFL 2026, Java 2: 10 pika kryesore për t’u ndjekur
Java e dytë e parasezonës së 2026 do të japë më shumë minuta loje dhe informacione të rëndësishme për statusin e më shumë skuadrave, ndërsa stërvitjet zëvendësohen me ndeshje të vërteta. Në total, pritet një slate prej 16 ndeshjesh që duhet të ndihmojnë trajnerët të nxjerrin përfundime për formacionet dhe vendet e hapësirave në skemë.
Sipas nfl, vëmendja do të përqendrohet mbi disa debutues të profilit të lartë: Fernando Mendoza (zgjedhja e parë e Raiders), Ty Simpson (Rams), Carson Beck (Cardinals) dhe Drew Allar (Steelers). Beck, i cili nisi mirë në Hall of Fame Game, mungoi në ndeshjen e kaluar për shkak të një shqetësimi në brinjë, por pritet të ketë vendim për pjesëmarrjen e tij kundër Cowboys. Mendoza udhëton për t’u përballur me mbrojtjen e Texans, Simpson do të ndeshet me Saints në shtëpi, ndërsa Allar pritet të ketë një tjetër shans për të dëshmuar kundër Jets.
Roli i nnjëri-vjeçarëve dhe sezonet e dyta te disa kuarterbekë mbeten nën vëzhgim. Emra si Cam Ward, Jaxson Dart dhe Tyler Shough kërkojnë hapin e madh të zhvillimit në sezonin e dytë, ndërsa Shedeur Sanders po përballet me konkurrencën e përvojës — Deshaun Watson duket për momentin më i avancuar në garë, por trajneri i Browns Todd Monken i ka dhënë Sanders mundësinë të nisë ndaj Bills.
Te pozicionet e pasimit dhe sulmit, pyetjet kryesore përfshijnë kush do të marrë barrën kryesore te skuadra mbrojtëse e kampiones Seattle pas largimit të Super Bowl MVP Kenneth Walker III te Kansas City dhe me Zach Charbonnet ende në rehabilitim. Rookiu Jadarian Price pritet të ketë rol të rëndësishëm, edhe pse humbi pak kohë stërvitjeje për shkak të shqetësimit në këmbë.
Në Denver do të shohim kthimin në lojë të Bo Nix pasi pësoi një thyerje të këmbës sezonin e kaluar; ai është planifikuar të luajë kundër Packers, një mundësi për të testuar gjendjen e kyçit dhe bashkëpunimin me play-caller-in e ri. Broncos gjithashtu kanë shtuar theks ofansiv me blerjen e Jaylen Waddle dhe hyrjen e running back-ut Jonah Coleman si alternativë në repart.
Linja ofensive e Detroit vazhdon të krijojë pyetje: pas ndryshimeve në sasi dhe pozicione — përfshirë kthimin e Penei Sewell në anën e majtë dhe marrëveshjet për Blake Miller dhe Larry Borom — problemet brenda rradhës mbeten të pazgjidhura për shkak të dëmtimit të Cade Mays dhe performancave të pasigurta në ndeshjen e parë. Trajnerët e Lions do të testojnë kombinimet në përballjen me Commanders.
Skemat dhe tendencat taktike po ndryshojnë gjithashtu: po rritet përdorimi i skemave under-center te disa ekipe, përfshirë Ravens dhe Bengals, ndërsa formacionet me shumë tight end (13/14 personnel) vazhdojnë të zgjerojnë hapësirën taktike për koordinimin dhe mismatches. Në repartin e receptorëve, dëmtimi i Jordyn Tyson është setback, por ka shumë rookie dhe xhiro të reja që po japin impakt të menjëhershëm — përmenden emra si KC Concepcion dhe Denzel Boston të Cleveland, si dhe disa treta-rreshje që kanë shkaktuar zhurmë gjatë verës.
Java e dytë e parasezonës do të ofrojë përgjigje për shumë pyetje personale dhe skematike përpara fillimit zyrtar të sezonit. Siç raporton nfl, këto ndeshje do të jenë vendimtare për vendosjen e hierarkive të brendshme dhe për të dalluar lojtarët që mund të ndryshojnë fatin e skuadrave të tyre në sezonin e rregullt.
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