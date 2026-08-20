Një kandidat i mundshëm për Pro Bowl nga çdo skuadër e AFC për sezonin 2026
Para nisjes së sezonit 2026, këtu janë një lojtar nga secila skuadër e konferencës AFC që duket i vendosur të hyjë për herë të parë në Pro Bowl, bazuar në formën dhe pritshmëritë për sezonin e ri.
Siç raporton nfl, Malaki Starks te Ravens pritet të përfitojë nga stafi i ri dhe të bëjë një hap cilësor në vitin e dytë; te Bills, Ed Oliver, kur i shëndoshë nga dëmtimet, ka potencial për t’u kthyer në forcën dominante të linjës së mbrojtjes; te Bengals, D.J. Turner II tregoi përmirësim të rëndësishëm në 2025 dhe me një mbrojtje më të fortë rreth tij mund të bëjë një sezon even më të lartë; te Browns, Carson Schwesinger mbetet një bast i sigurt pas sezonit imponues debutues, përkundër shqetësimit për një lëndim në kyçin e këmbës.
Bo Nix te Broncos ka vazhduar të përmirësohet dhe, nëse qëndron në shëndet, mund të jetë një nga drejtuesit më efektivë të sulmit në konferencë. David Montgomery te Texans pritet të marrë më shumë përshtypje, me mundësi shtimi të touchdown-eve në zonën e ngushtë. Te Colts, Alec Pierce, nëse rikuperon tërësisht nga problemi me kyçin e këmbës, ka shanset e një sezoni të ndihmuar si WR1. Tek Jaguars, Travis Hunter ka talent të jashtëzakonshëm për të bërë ndikime në të dy anët e fushës dhe rikthimi i tij plot pritet t’i rrisë shanset për njohje individuale.
Kenneth Walker III te Chiefs pritet të ofrojë shpërthime të mëdha në vrapim dhe të përfitojë nga lehtësimi i mbrojtjes kundërshtare që do të krijojë prania e Patrick Mahomes në sulm. Ashton Jeanty te Raiders, pas një sezoni të vështirë të parë, pritet të përmirësohet ndjeshëm me bllokimin më të mirë përreth tij. Ladd McConkey te Chargers mund të shfrytëzojë stilin e ri të pasimit për të arritur mai shumë YAC dhe të rrisë prodhimin. Jordyn Brooks te Dolphins vjen pas një viti dominues në takime dhe pritet të marrë më shumë vlerësim nga votuesit e Pro Bowl.
Milton Williams te Patriots, kur i shëndetshëm, ka treguar aftësi për t’u bërë një forcë që krijon presion në portën kundërshtare dhe mund të marrë shumë vota nëse ruan vazhdimësinë; Garrett Wilson te Jets, megjithë dëmtimet e fundit, pritet për një rikthim të madh në shifra; Joey Porter Jr. te Steelers ka treguar aftësi të jashtëzakonshme në mbulim dhe është në rrugën për t’u vlerësuar më shumë; Peter Skoronski te Titans, si një guard që përparon çdo vit, ka shanset të tërheqë vëmendjen e votuesve për performancë konstante në dy drejtimet e fazës së lojës.
Këto sugjerime synojnë të nxjerrin në pah lojtarë me kushte dhe pritshmëri reale për një hap cilësor në karrierë gjatë sezonit 2026, dhe u përpiluan duke marrë parasysh analizat dhe vlerësimet e stafit editorial të nfl.
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