13 Mar 2026
Parlamenti Evropian i kërkon Serbisë të ndjekë penalisht Radoiçiqin
Rajoni

Parlamenti Evropian i kërkon Serbisë të ndjekë penalisht Radoiçiqin

Parlamenti Evropian ka shprehur shqetësim për stagnimin e progresit të Serbia drejt anëtarësimit në Bashkimi Evropian, duke theksuar probleme të vazhdueshme me demokracinë, sundimin e ligjit dhe respektimin e lirive themelore.

· 2 min lexim

Në draft-raportin e përgatitur nga raportuesi për Serbinë, Tonino Picula, thuhet se vendi nuk ka bërë përparim të mjaftueshëm në përmbushjen e kritereve për anëtarësim.

Dokumenti nënvizon veçanërisht sfidat që lidhen me pavarësinë e gjyqësorit, luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, lirinë e medias dhe reformën e administratës publike.

Raporti gjithashtu shpreh shqetësim për situatën politike në vend, duke përmendur protestat masive që nisën në nëntor të vitit 2024 dhe reagimin e autoriteteve. Sipas draftit, janë raportuar raste të përdorimit të tepruar të forcës, arrestime arbitrare dhe forma të ndryshme presioni ndaj qytetarëve, aktivistëve dhe gazetarëve.

Parlamenti Evropian kërkon hetime të pavarura dhe transparente për çdo rast të përdorimit të panevojshëm të forcës, si dhe rishikimin e ndryshimeve të fundit në ligjet e gjyqësorit, të cilat sipas raportit rrezikojnë të dobësojnë pavarësinë e tij.

Një pjesë e rëndësishme e raportit i kushtohet sigurisë në veri të Kosova dhe sulmit të armatosur në Banjska në vitin 2023.

Dokumenti thekson se Kosova dhe Serbia duhet të bashkëpunojnë plotësisht për të sjellë para drejtësisë përgjegjësit e këtij sulmi. Në mënyrë të veçantë përmendet Milan Radoiçiq, ish-nënkryetar i Lista Serbe, për të cilin raporti thekson se ende nuk është ndjekur penalisht nga autoritetet serbe, raportojnë mediat në Serbi.

Sipas eurodeputetëve, mungesa e veprimeve ndaj tij përbën një pengesë serioze për përparimin e Serbisë në procesin e integrimit evropian.

Raporti nënvizon gjithashtu se normalizimi i marrëdhënieve mes Kosova dhe Serbia mbetet një element kyç për perspektivën evropiane të Beogradit.

