Pasaporta në Bruksel, tigani në Tiranë

Imagjino një vend…

Ku rubineti s’të sheh me përçmim, por të ofron ujë të pastër 24 orë në ditë, pa orar, pa pompë lagjeje, pa bidona plastike në shtëpi e depozita mbi çati. Ujë që pihet, jo që lihet të kullohet para se të përdoret.

Imagjino një treg…

Jo tregun ku perimet dhe frutat janë me forma perfekte dhe ngjyra llamburitese, por një treg ku frutat dhe perimet rriten pa pesticide, ku domatet kanë shije, jo vetëm ngjyrë, ku mishi rritet pa hormone dhe pulat shiten pa salmonele.

Imagjino fermerin…

.. që ka subvencione, ka treg, ka mjete, ka krenari.

Ai nuk kultivon veç perime kultivon dinjitet

Imagjino çmimet e ushqimeve…

…kaq të ulëta saqë grekët, maqedonasit, madje dhe italianët vijnë për të bërë pazarin e fundjavës: imagjino “shopping turizëm”.

Imagjino një vend

Ku një apartament nuk është më i shtrenjtë se një hotel në Paris. Ku shtëpitë janë për banim, jo për spekulim. Një vend ku të rinjtë blejnë shtëpi me kredi me interes zero e mbështetje nga shteti.

Imagjino spitale…

…ku mjekët nuk janë lodhur nga mungesa e pajisjeve dhe ilaçeve dhe janë krenarë për sistemin që e trajton pacietin si qytetar, jo si statistikë. Imagjino një vend, ku mjekësia është shërbim, jo lotari.

Imagjino shkolla…

…ku fëmijët mësojnë në klasa të pastra, me libra që nuk ngjajnë si të përdorur në luftën e parë botërore. Mësuesit janë të respektuar, të paguar dhe të trajnuar dhe nxënësit nuk janë vetëm për të kaluar testet, por për tu aftësuar për jetën.

Imagjino qytete…

…me parqe, pemë, ajër të pastër. Pa tym, pa plehra, pa trafik të përjetshëm. Me transport publik që vjen në kohë, madje jo vetëm autobuze por edhe me tren e tram!

Jo tren e trame imagjinare as 3D, por real

Imagjino drejtësi…

…që punon si një orë zvicerane, pa vonesë. Ku dosjet nuk bëhen kapicë e statistikë, një drejtësi që njeh vetëm të drejtën.

Imagjino… pensionistët…

…që nuk presin bonusin në prag të zgjedhjeve, por planifikojnë pushimet. Pensioni është për të shijuar jetën që të ka mbetur jo për mbijetesë.

Imagjino pensionistët në parqe e pyje orbitale duke shëtitur niperat e mbesat e duke folur për letërsi dhe jo për çmimet e ilaçeve.

Imagjino zgjedhje…

…ku votuesit votojnë të lirë, me ndërgjegje, jo me frikë. Dhe fiton kush ka më shumë ide, jo kush ka më shumë zyra shteti në dispozicion. Imagjino një vend ku punonjësit e administratës as që e mbajnë mend se për kë parti votojnë.

Imagjino sikur..

…këtyre banorëve një ditë prilli t’u afrohet Pasaporta Evropiane, jo si premtim në fushatë zgjedhore, por si fakt i kryer: urdheroni merreni. Por njerëzit, e këtij vendi me mirësjellje, thonë:

“Faleminderit! Nuk na duhet. E kemi ndërtuar Evropën këtu.”

Dhe kush e di…

…ndoshta një ditë do jenë gjermanët që do aplikojnë për leje qëndrimi në këtë vend jo për të punuar, por për të mësuar si ndërtohet një ëndërr.