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11 Sep 2026
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Maqedonia

Pensionistët kërkojnë rritje lineare të pensioneve për të gjithë

· 2 min lexim

Pensionistët sot do t’i kërkojnë ministrit për politikë sociale, demografi dhe të rinj, Gjoko Velkovski, që rritjet e ardhshme të pensioneve të rregullohen me ligj dhe të jenë të barabarta për të gjithë, në vlerë fikse në denarë.

Sipas Iniciativës për rritje lineare, modeli aktual me përqindje krijon dallime të mëdha mes pensionistëve, pasi i njëjti përqind për ata me pensione më të larta sjell rritje më të madhe në shifra. Ata theksojnë se fondet e buxhetit duhet të ndahen në mënyrë të barabartë për të gjithë.

“Parametrat kryesorë për formimin e pensionit – si stazhi i punës, shkollimi dhe vendi i punës – janë të përfshirë në vendimin për pensionin. Por pas daljes në pension, të gjithë kemi të njëjtat shpenzime të jetesës. Të gjithë pensionistët jemi të barabartë”, tha Kiril Josifovski, kryetar i Iniciativës së pensionistëve nga Ohri dhe Debarca.

Trajçe Stanojkov nga Sveti Nikole shtoi:

“Nuk mundet 3 për qind t’i jepet atij që ka 90 mijë denarë pension dhe të marrë 3.000 denarë, ndërsa ai që ka 18 ose 20 mijë denarë pension të marrë vetëm 600 denarë.”

Pensionistët kërkojnë që rritja lineare të hyjë në ligj dhe të zbatohet që nga harmonizimi i marsit të ardhshëm. Njëkohësisht, ata kërkuan dorëheqjen e kryetares së Shoqatës së Pensionistëve të Maqedonisë, Stanka Trajkovska, për shkak të kundërshtimit të saj ndaj modelit linear.

Pas dy viteve me rritje lineare, nga shtatori sërish po zbatohet harmonizimi përqindësor sipas lëvizjes së pagave dhe kostos së jetesës. Kryeministri Hristijan Mickoski ka paralajmëruar se shtatorit do të zbatohet mekanizmi ligjor, ndërsa përqindja e saktë e rritjes ende po llogaritet.

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