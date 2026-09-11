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11 Sep 2026
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BDI: E përshëndesim gatishmërinë e VMRO-DPMNE-së për zgjedhje të parakohshme parlamentare

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BDI: E përshëndesim gatishmërinë e VMRO-DPMNE-së për zgjedhje të parakohshme parlamentare

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