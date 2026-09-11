BDI: E përshëndesim gatishmërinë e VMRO-DPMNE-së për zgjedhje të parakohshme parlamentare

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EUR/CAD
1.6061
EUR/USD
1.1618
EUR/GBP
0.8593
EUR/CHF
0.9437
EUR/ALL
92.0465
EUR/MKD
61.4970
EUR/RSD
117.3482
EUR/TRY
56.4001
EUR/JPY
179.21
EUR/CAD
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