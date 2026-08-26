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MLB

Phillies 2, Mariners 0 pas dy inningsh të ndeshjes së 26 gushtit 2026

· 1 min lexim

Më 26 gusht 2026, Philadelphia Phillies udhëheqin ndaj Seattle Mariners me rezultat 2-0 në pjesën e dytë të ndeshjes. Phillies kanë bilancin 73-60, ndërsa Mariners 64-69; pas dy inningsh linja e rezultateve shënon Phillies 2, 3 goditje, 0 gabime dhe Mariners 0, 0 goditje, 0 gabime.

Siç raporton Bleacher Report, në pjesën e parë Julio Rodríguez fluturoi drejt fushës së djathtë dhe topi u kap nga Bryce Harper, ndërsa më vonë Randy Arozarena u largua me një groundout në infield, ku Jesús Luzardo pasoi te Alec Bohm. Në pjesën e dytë J.T. Realmuto u ndëshkua me strikeout, Brandon Marsh mori një bazë me walk, dhe Bryson Stott realizoi një dopietë drejt fushës së majtë. Në ofensivë J.P. Crawford figuron me mesatare .267, ndërsa nga shtabi i pitching-ut Bryan Woo ka hedhur 32 hedhje deri tani.

Mariners ende nuk kanë regjistruar goditje në këto dy innings, ndërsa Phillies kanë arritur tri goditje që i kanë siguruar dy pikët e hershme. Ndeshja po zhvillohet në kohë reale dhe situacioni mund të ndryshojë me vazhdimin e innings-eve.

Për informacion dhe azhurnime të mëtejshme rreth përmbajtjes së ndeshjes, shikoni mbulimin e Bleacher Report.

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