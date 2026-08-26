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MLB

Kinley Rasmus thyen rekordin në Little League World Series, Phenix City fiton 4-2

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Phenix City nga Alabama, që përfaqëson rajonin Juglindor, fitoi 4-2 ndaj Northwest në një ndeshje eliminimi të Little League World Series. Kinley Rasmus nuk hidhte në këtë ndeshje, por kontribuoi në sulm me një statistikë 2-for-3, një RBI dhe një pikë; me goditjen e dytë të natës ajo theu rekordin e turneut për numrin më të madh të goditjeve nga një vajzë.

Siç raporton Bleacher Report, Southeast kaloi në avantazh që në fundin e pjesës së parë dhe shtoi dy pikë të tjera në fundin e pjesës së tretë kur Rasmus shënoi përmes një single që bëri 2-0, ndërsa Cam Lee më pas përcolli një bashkëlojtar me një double. Northwest ngushtoi diferencën në pjesën e katërt, por Ryker Rasmus, kushëriri i Kinley, shënoi për të çuar rezultatin në 4-1 në fundin e së njëjtës pjesë. Northwest shënoi edhe një herë në pjesën e gjashtë, por dështon të rikthehet dhe Southeast do të përballet me fituesin e ndeshjes Great Lakes kundër Metro.

Ndeshja nxorri në pah ndikimin e Kinley Rasmus në tabelën e goditjeve edhe kur nuk ishte në penallti, si dhe rolin e familjes së saj në suksesin e skuadrës: goditjet e Kinley dhe ajo e Ryker ishin vendimtare për fitoren.

Ky moment vë në dukje rritjen e rëndësisë së pjesëmarrjes së vajzave në turne, dhe Bleacher Report thekson këtë arritje si një moment të veçantë në edicionin e këtij viti të Little League World Series.

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