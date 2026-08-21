☀️
Tiranë 35°C · Kthjellët 21 August 2026
S&P 500 7,641 ▼0.87%
DOW 52,759 ▼1.32%
NASDAQ 26,067 ▼1%
NAFTA 86.30 ▼0.61%
ARI 4,639 ▲1.49%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1682 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9342 EUR/ALL 92.5838 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3303 EUR/TRY 56.1344 EUR/JPY 185.56 EUR/CAD 1.6101 EUR/USD 1.1682 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9342 EUR/ALL 92.5838 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3303 EUR/TRY 56.1344 EUR/JPY 185.56 EUR/CAD 1.6101
₿ CRYPTO
BTC $78,264 ▲ +8.72% ETH $2,411 ▲ +5.3% XRP $1.3906 ▲ +20.76% SOL $91.8800 ▲ +4.91%
S&P 500 7,641 ▼0.87 % DOW 52,759 ▼1.32 % NASDAQ 26,067 ▼1 % NAFTA 86.30 ▼0.61 % ARI 4,639 ▲1.49 % S&P 500 7,641 ▼0.87 % DOW 52,759 ▼1.32 % NASDAQ 26,067 ▼1 % NAFTA 86.30 ▼0.61 % ARI 4,639 ▲1.49 %
EUR/USD 1.1682 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9342 EUR/ALL 92.5838 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3303 EUR/TRY 56.1344 EUR/JPY 185.56 EUR/CAD 1.6101 EUR/USD 1.1682 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9342 EUR/ALL 92.5838 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3303 EUR/TRY 56.1344 EUR/JPY 185.56 EUR/CAD 1.6101
21 Aug 2026
Breaking
Pse shqiptari i bindet vetëm arrogancës? Dinastia Marubi, historia që ruhet në Muzeun Kombëtar të Fotografisë Iseni: Shtetasit e huaj mund t’i paguajnë online gjobat e “Safe City” UKRAINË – Zelensky kërkon raketa “Patriot” pas sulmit masiv rus Hoxhaj, Kurtit: Mos e luj kryeministrin, o deputet uzurpues
Menu
Kronika

Pjesë e grupit të Jetmir Pepës, ekstradohet nga Greqia Florjan Vuka

· 2 min lexim

Është ekstraduar nga Greqia drejt Shqipërisë Florjan Vuka, i njohur edhe me mbiemrin Vathaj, i shpallur në kërkim nga Prokuroria e Posaçme si pjesë e grupit kriminal të drejtuar nga Jetmir Pepa, i dyshuar për trafik ndërkombëtar të lëndëve narkotike.

Pas ekstradimit, Vuka pritet të dalë përpara Gjykatës së Posaçme për vlerësimin e kushteve të masës së sigurisë. Me short elektronik, gjyqtare për shqyrtimin e çështjes është caktuar Alma Kodraliu.

Gjykata do të vendosë nëse ndaj Vukës do të vijojë masa e sigurisë “arrest në burg”, e vendosur më herët, apo nëse do të caktohet një masë më e lehtë.

Sipas hetimeve të SPAK, grupi kriminal ka vepruar në Amerikën Latine, Belgjikë dhe Holandë, ndërsa aktiviteti i tij kriminal lidhet me të paktën tetë episode të trafikut të sasive të mëdha të kokainës gjatë viteve 2019–2021.

Hetimet për këtë grup vijojnë nën drejtimin e prokurorit Alfred Shehu.

Sipas Prokurorisë së Posaçme, anëtarët e grupit dyshohet se kanë trafikuar në disa episode rreth 7.5 tonë kokainë nga Amerika Latine drejt Europës.

Çështja mbetet në hetim, ndërsa autoritetet shqiptare vijojnë punën për dokumentimin e plotë të aktivitetit të dyshuar kriminal dhe rolit të personave të përfshirë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu