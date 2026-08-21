Pjesë e grupit të Jetmir Pepës, ekstradohet nga Greqia Florjan Vuka
Është ekstraduar nga Greqia drejt Shqipërisë Florjan Vuka, i njohur edhe me mbiemrin Vathaj, i shpallur në kërkim nga Prokuroria e Posaçme si pjesë e grupit kriminal të drejtuar nga Jetmir Pepa, i dyshuar për trafik ndërkombëtar të lëndëve narkotike.
Pas ekstradimit, Vuka pritet të dalë përpara Gjykatës së Posaçme për vlerësimin e kushteve të masës së sigurisë. Me short elektronik, gjyqtare për shqyrtimin e çështjes është caktuar Alma Kodraliu.
Gjykata do të vendosë nëse ndaj Vukës do të vijojë masa e sigurisë “arrest në burg”, e vendosur më herët, apo nëse do të caktohet një masë më e lehtë.
Sipas hetimeve të SPAK, grupi kriminal ka vepruar në Amerikën Latine, Belgjikë dhe Holandë, ndërsa aktiviteti i tij kriminal lidhet me të paktën tetë episode të trafikut të sasive të mëdha të kokainës gjatë viteve 2019–2021.
Hetimet për këtë grup vijojnë nën drejtimin e prokurorit Alfred Shehu.
Sipas Prokurorisë së Posaçme, anëtarët e grupit dyshohet se kanë trafikuar në disa episode rreth 7.5 tonë kokainë nga Amerika Latine drejt Europës.
Çështja mbetet në hetim, ndërsa autoritetet shqiptare vijojnë punën për dokumentimin e plotë të aktivitetit të dyshuar kriminal dhe rolit të personave të përfshirë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.