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08 Sep 2026
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Kronika

Plagoset me armë zjarri një person në Has, në kërkim autori

· 1 min lexim

Një plagosje me armë zjarri është regjistruar pasditen e kësaj të martë në qytetin e Krumës, në Has. Policia ka bërë me dije se ngjarja ka ndodhur rreth orës 17:10, në vendin e quajtur “Kryqezi i Spitalit”.

Pas një konflikti, një 29-vjeçar është plagosur në këmbë me armë teksa autori i ngjarjes një 30-vjeçar është shpallur në kërkim. Policia po punon për kapjen e tij ndërsa shkaqet e konfliktit ende nuk dihen.

“Krumë/Informacion paraprak. Më datë 08.09.2026, rreth orës 17:10, në vendin e quajtur “Kryqezi i Spitalit”, në qytetin e Krumës, dyshohet se, gjatë një konflikti për motive të dobëta, është plagosur në këmbë, me armë zjarri, shtetasi J. A., 29 vjeç, banues në Krumë.

Shërbimet e Policisë janë vënë në ndjekje të autorit të dyshuar të plagosjes, shtetasit F. D., rreth 30 vjeç. Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, po vijon veprimet në vendngjarje për sqarimin e plotë të rrethanave dhe dokumentimin ligjor të rastit”, njofton policia.

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