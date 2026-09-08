The Usos dhe Jacob Fatu shkaktuan trazira pas Main Eventit të së Dielës në WWE Raw
The Usos dhe Jacob Fatu dolën në ring me sende në dorë, duke sfiduar këdo që dëshironte përleshje dhe ndjekën të njëjtin skenar provokues që përdorin zakonisht.
Siç raporton Bleacher Report, në ekranin e madh u shfaq Keys, i cili tregoi se ai dhe grupi OTM kishin sulmuar disa persona jashtë arenës; gjithashtu u shfaqën pamje ku SUV-ja me qira ishte dëmtuar rëndë dhe më pas i ishte vënë zjarri.
Skenat e fundit treguan The Usos dhe Fatu të tensionuar teksa mbyllej emisioni; Bleacher Report vë në dukje se atmosfera mbeti e ndenjur dhe ngjarjet jashtë arenës shtuan pasiguri për zhvillimet e mëtejshme.
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