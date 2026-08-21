☀️
Tiranë 31°C · Kthjellët 21 August 2026
S&P 500 7,641 ▼0.87%
DOW 52,759 ▼1.32%
NASDAQ 26,067 ▼1%
NAFTA 86.50 ▼0.38%
ARI 4,620 ▲1.07%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1682 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9342 EUR/ALL 92.5838 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3303 EUR/TRY 56.1344 EUR/JPY 185.56 EUR/CAD 1.6101 EUR/USD 1.1682 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9342 EUR/ALL 92.5838 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3303 EUR/TRY 56.1344 EUR/JPY 185.56 EUR/CAD 1.6101
₿ CRYPTO
BTC $76,743 ▲ +8.39% ETH $2,385 ▲ +5.08% XRP $1.3420 ▲ +19.69% SOL $90.7800 ▲ +4.53%
S&P 500 7,641 ▼0.87 % DOW 52,759 ▼1.32 % NASDAQ 26,067 ▼1 % NAFTA 86.50 ▼0.38 % ARI 4,620 ▲1.07 % S&P 500 7,641 ▼0.87 % DOW 52,759 ▼1.32 % NASDAQ 26,067 ▼1 % NAFTA 86.50 ▼0.38 % ARI 4,620 ▲1.07 %
EUR/USD 1.1682 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9342 EUR/ALL 92.5838 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3303 EUR/TRY 56.1344 EUR/JPY 185.56 EUR/CAD 1.6101 EUR/USD 1.1682 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9342 EUR/ALL 92.5838 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3303 EUR/TRY 56.1344 EUR/JPY 185.56 EUR/CAD 1.6101
21 Aug 2026
Breaking
Zëra nga Spanja/ Lautaro Martinez ka një akord me Barcelonën, Interi dridhet Sprinti final në merkato/ Kessie dhe Zirkzee, dy dhuratat e fundit për Juventusin Pse duhet të bëjmë një film ndërkombëtar për Skënderbeun Pse duhet të bëjmë një film ndërkombëtar për Skënderbeun Mickoski merr pjesë në festivalin folklorik të RMV-së në Pustec
Menu
Kosova

Pranohet marrëveshja e fajësisë ndaj Kadri Xhemajlit për kanosjen e Kurtit

· 2 min lexim

Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti Special, ka aprovuar marrëveshjen për pranimin e fajësisë të lidhur ndërmjet Prokurorisë Speciale dhe të akuzuarit Kadri Xhemajli, i cili akuzohet për kanosjen e kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti.

Paraprakisht, prokurori special Bekim Kodraliu ka deklaruar se janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore për aprovimin e marrëveshjes për pranimin e fajësisë, raporton “Betimi për Drejtësi”

Sipas Kodraliut, i akuzuari ka kuptuar natyrën e veprës penale për të cilën akuzohet, peshën e saj, si dhe përfitimet dhe pasojat që rrjedhin nga pranimi i fajësisë.

Prokurori special ka vlerësuar se marrëveshja është lidhur në përputhje me kërkesat ligjore dhe se i akuzuari e ka dhënë pranimin e fajësisë në mënyrë të vullnetshme dhe të vetëdijshme.

Këtë deklarim e ka mbështetur edhe mbrojtësi i të akuzuarit, avokati Rinor Arifi, i cili ka vlerësuar se janë plotësuar kushtet ligjore për aprovimin e marrëveshjes për pranimin e fajësisë.

Kadri Xhemajli akuzohet se më 22 tetor 2025, përmes një komenti të publikuar në rrjetin social Facebook, e ka kanosur kryeministrin Albin Kurti me privim nga jeta.

Sipas aktakuzës së Prokurorisë Speciale, Xhemajli e ka bërë komentin me përmbajtje kërcënuese ndaj Kurtit, për çka ngarkohet me veprën penale “Kanosja” nga neni 181, paragrafi 3, lidhur me paragrafin 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Gjykata, pas shqyrtimit të kushteve ligjore, ka aprovuar marrëveshjen për pranimin e fajësisë. /Betimi për Drejtësi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu