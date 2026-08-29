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Politika

Protesta përçahet! Alfred Cako dhe grupi i “intelektualëve” me plan të ri: Të bllokojmë rrugët!

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Alfred Cako

Protesta duket se po krijon një tjetër grupim apo parti tjetër politike.

Disa nga pjesëmarrësit në protestë, që e konsiderojnë veten intelektualë, janë veçuar nga turma për të marrë përfaqësimin e saj, pasi sipas tyre kjo lëvizje është marrë tanimë. Iniciator për këtë është konspiracionisti Alfred Cako.

“Ata duan që vendi të kalojë në kaos”, u shpreh Cako.

“Ia kanë marrë zërin protestës. Duhet të marrim sheshin që t’i jepet zëri i protestuesve të vërtetë”, tha një nga të pranishmit në mbledhje.

Por edhe pse e nisën për t’u bashkuar, edhe në mes këtij grupimi pati debate dhe përzënie.

U hodhën ide e mendime për t’i dhënë një tjetër formë e përmbajtje protestës, me synim largimin e Edi Ramës.

“Studentët kur të vijnë të bojkotojnë mësimin dhe të vijnë në protestë”, u shpreh një nga të pranishmit.

“Të mos vazhdojmë vetëm me ecje pasdite, po të bllokojmë rrugët”, tha një tjetër i pranishëm

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