Pse CM Punk është më i nënvlerësuari i WWE-së
CM Punk mbetet një nga emrat më të njohur dhe më polarizues të brezit të tij. Ai ka kryesuar disa edicione të WrestleMania, ka fituar tituj dhe ka zhvilluar rivalitete me shumë prej yjeve më të mëdhenj të industrisë. Për kontributin e tij si performues, ai pritet të jetë kandidat i fortë për Halls of Fame kur të tërhiqet nga ringu.
Siç raporton Bleacher Report, ajo që e bën Punk të veçantë është aftësia e tij për të treguar histori brenda ringut. Në moshën 47-vjeçare ai vazhdon të ofrojë disa nga punimet më të mira të karrierës, duke përdorur shprehjet e fytyrës dhe trupin për të ndërtuar momente emocionale që lidhin audiencën me përplasjet e tij. Përveç elementit fizik, ai ka zhvilluar takime të forta me emra si Drew McIntyre, Seth Rollins, John Cena, Finn Balor, Bron Breakker, Roman Reigns, Sami Zayn, Cody Rhodes dhe Kevin Owens — tregues i gamës së tij dhe i nivelit të qëndrueshëm që ka sjellë në çdo përballje.
Një tjetër aspekt përcaktues është aftësia e tij verbale. Në rrugën drejt WrestleMania 42, një nga fjalimet e tij të stilit “pipebomb” bëri që të rritej ndjeshëm interesi për ngjarjen dhe rifreskoi rivalitetin me Roman Reigns. Ato performanca tregojnë se kur kompania ka nevojë për një moment të fortë emocional apo për t9i dhënë energji një ngjarjeje, Punk është një nga zërat më efektivë.
Përveç rolit si protagonist lufte, ai ka treguar gatishmëri të punojë me talente të reja dhe t9u japë hapësirë për t9u rritur. Gjatë vitit të fundit ai ka kontribuar në ngritjen e emrave si Bron Breakker, i ka dhënë përparësi për të dalë si pasojë e një ndeshjeje të fortë, dhe madje ka marrë pjesë në shfaqje NXT si pjesë e takimeve të trios. Disa luftëtarë të rinj e përmendin atë si mentor, gjë që tregon gatishmërinë e tij për të ndarë përvojën dhe teknikat me brezat që vijnë pas tij.
Edhe pse shumë e konsiderojnë CM Punk një nga yjet më të mëdhenj të të gjitha kohërave — me karrierë të pasur dhe status si kampion i padiskutueshëm — shumë aspekte të kontributit të tij shpesh nënvlerësohen. Sjellja, polemikat e së shkuarës ose qëndrimet e hapura mund të ndikojnë në perceptimin e publikut, por puna e tij në ring, aftësitë e të folurit dhe puna me talente të reja tregojnë një vlerë të qëndrueshme për kompani. Sipas Bleacher Report, kjo kombinim e bën atë një nga emrat më të nënvlerësuar brenda formacionit kryesor të WWE-së.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.