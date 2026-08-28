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WWE

NXT para Heatwave 2026: rezultatet dhe momentet kryesore nga shfaqja në Orlando

· 2 min lexim

Shfaqja përfundimtare e NXT para Heatwave u zhvillua më 25 gusht në WWE Performance Center në Orlando, Florida. Si pjesë e një “Championship Summit”, kampioni Tony D’Angelo përballej me sfiduesit e mundshëm Grayson Waller, Cruz Montana dhe Zilla Fatu, ndërsa Kendal Grey shkëmbeu fjalë të nxehta me Kelani Jordan. Mbrëmja përfshiu disa ndeshje vendimtare që ndikuan në formimin e kartës për Heatwave.

Siç raporton Bleacher Report, me hapjen në një Weaponized Steel Cage, Saquon Shugars mposhti Dion Lennox me një Crossbody nga maja e kafazit, pas një përplasjeje që përfshinte kova plehrash, karrige dhe një tryezë që u thy herët; kjo ndeshje mori notën B+. Jaida Parker dhe Nattie u përballën në një konfrontim përpara ringut dhe ranë dakord të ndeshen në Heatwave në një Submission match (nota B). Keanu Carver fitoi ndaj Kam Hendrix me një Bridging Fisherman Suplex, me ndërhyrjen e Mason Rook që ndikoi në përfundimin (nota C). Kali Armstrong surprizoi kur mundi Zaria për të fituar vendin e saj në ndeshjen e unifikimit të titujve në Heatwave (nota B). Në një ndeshje tag, skuadra e Lexis King, Charlie Dempsey, Channing “Stacks” Lorenzo dhe Uriah Connors doli fituese ndaj skuadrës me Noam Dar, Romeo Moreno, Sean Legacy dhe DVD (nota C+).

Rey Fénix përballej me EK Prosper në një sfidë për titullin AAA World Cruiserweight; Prosper pati momente të forta, përfshirë një Dropkick dhe një Moonsault në pjesën e jashtme të ringut, ndërsa ndeshja vazhdoi me ndryshime ritmi dhe avantazhi. Gjatë mbrëmjes pati edhe skena backstage që ngritën pritshmërinë: Tony D’Angelo ripërsëriti pretendentët e tij, The Vanity Project realizoi një skenë në një qendër bowlingu, dhe luajtën materiale promosionale për emra si Zilla Fatu, Kelani Jordan dhe Kendal Grey.

Mbrëmja shërbeu si përgatitje e qartë për Heatwave, duke vendosur rivalitetet dhe ndeshjet kryesore që do të zhvillohen më vonë. Bleacher Report thekson se shfaqja dha disa performanca dalluese dhe vendosi presionin për kartën e eventit, ndërsa pritshmëritë për Heatwave janë rritur pas këtyre zhvillimeve.

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