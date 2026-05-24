Pse Kina ka dalë e fituar në Iran?
Në luftën midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara, një fitues po fillon të shfaqet. Është Pekini. Tre muaj krizë në Gjirin Persik kanë ngritur profilin diplomatik dhe kanë forcuar mjetet e presionit të kryeqytetit, përmes të cilave po kalojnë shumë nga protagonistët e krizave të vazhdueshme këto ditë. Nuk është vetëm Teherani që po e dëgjon Kinën, edhe sepse kjo e fundit është klienti pothuajse ekskluziv i naftës së saj dhe furnizon Iranin me të gjitha teknologjitë e saj thelbësore.
Rrjeti i kontakteve tani është më i gjerë dhe, mbi të gjitha, më i dukshëm. Javën e kaluar, Donald Trump ishte në Kinë, një mysafir i Xi Jinping. Këtë javë, ishte radha e Vladimir Putin. Dhe dje, kryeministri pakistanez Shehbaz Sharif filloi një vizitë tre-ditore në të njëjtat ndërtesa në Sheshin Tiananmen, gjithashtu për të diskutuar krizën iraniane.
Rezultatet për Kinën po bëhen të prekshme. Të enjten, Sekretari i Marinës Hung Cao njoftoi në Kongres se Shtetet e Bashkuara do të “ndalojnë” ndihmën ushtarake për Tajvanin. Cao—një vendas i Sajgonit, djali i një ish-zyrtari të qeverisë së Vietnamit të Jugut—ka shërbyer si president i përkohshëm që nga dorëheqja e detyruar e paraardhësit të tij, John Phelan. Ai i tha Kongresit se Shtetet e Bashkuara do të ndalojnë përkohësisht furnizimet me armë në Taipei, një paketë prej 11 miliardë dollarësh tashmë e miratuar, plus 14 miliardë dollarë të tjerë në pritje të miratimit, “për të siguruar që të kemi municione për Epic Fury (luftën kundër Iranit)”.
Dje, një burim i administratës i tha Reuters se arsyeja, por jo përmbajtja, po mohohej. “Këto operacione zgjasin me vite dhe nuk lidhen me Epic Fury,” sqaroi ai. Dhe cilado qoftë arsyeja, kjo është një pikë kthese. Në të kaluarën, udhëheqësit amerikanë kishin refuzuar vazhdimisht të diskutonin garancitë implicite të sigurisë së Uashingtonit ndaj Tajvanit dhe detajet përkatëse me Kinën. Në vend të kësaj, jo vetëm që Trump lejoi Xi të ngrinte çështjen gjatë samitit të dy burrave javën e kaluar, por tani është e qartë se ai gjithashtu i ka lejuar udhëheqësit kinez të ushtrojë një veto de facto mbi furnizimet ushtarake amerikane në Taipei. Shtëpia e Bardhë nuk është ndikuar kurrë kaq lehtë, dhe nuk është rastësi që është edhe tani, kur presioni i Pekinit ndaj Iranit synon të gjejë një zgjidhje që i shpëton fytyrën Trump. Dora më e dobët e manjatit ishte e dukshme pas samitit, kur Trump i tha Fox News: “Kur shikoni shanset, Kina është një vend shumë, shumë i fuqishëm i madh, dhe ai [Tajvani] është një ishull i vogël. Është 59 milje larg bregdetit, ne jemi 9,500 milje larg.”
Përveç pasaktësisë – Tajvani është 81 milje larg Kinës kontinentale – Shtëpia e Bardhë po fillon të braktisë paqartësinë e saj historike se si mund t’i përgjigjet agresionit kinez kundër Taipeit. “Do të na duhej të udhëtonim 9,500 milje për të luftuar një luftë,” i tha Trump Fox News. “Unë nuk po synoj këtë.”
Për Shtetet e Bashkuara, braktisja e parandalimit ndaj Tajvanit nuk do të ishte vetëm një pikë kthese. Do të përbënte një rrezik sistemik: ishulli prodhon fizikisht rreth 90% të gjysmëpërçuesve të përparuar për inteligjencën artificiale, të cilët kompanitë amerikane i projektojnë pa pasur kapacitetin për t’i prodhuar. Kontrolli mbi ishullin do t’i jepte Xi-së një mjet tjetër shtrëngimi mbi ekonominë ndërkombëtare, po aq sa kontrolli i tij aktual mbi elementët e rrallë të rafinuar të tokës.
Sigurisht, të paktën para janarit 2028, kur Tajvani të zgjedhë presidentin dhe parlamentin e tij, duket e pamundur që Xi të urdhërojë një sulm të hapur. Nëse nacionalistët Kuomintang, të cilët favorizojnë një afrim me Pekinin, fitojnë, kontrolli de facto mund të ndodhë pa luftë. Hong Kongu është një model i kësaj: dy sisteme, një pushtet politik. Ndërkohë, Xi mund të shfrytëzojë dobësinë dhe nxitimin e Trump, i cili ka nevojë për ndihmën e tij në Ukrainë aq sa ka ai në Iran.
Presidenti amerikan – sipas disa vëzhguesve të informuar – do të donte të festonte 250-vjetorin e Shteteve të Bashkuara më 4 korrik duke shpallur se i ka dhënë fund të dy luftërave. Ky do të ishte katalizatori i tij për zgjedhjet e mesit të mandatit në nëntor. Dhe askush nuk ka aq shumë ndikim mbi regjimin e Teheranit dhe Putinin sa Xi. Por Trump po përpiqet gjithashtu të vlerësojë të vetët. Duke përdorur të njëjtin argument të përdorur në Kongres nga Shefi i Marinës Huang Cao – imperativi për të ruajtur arsenalet – Shtëpia e Bardhë aktualisht po shqyrton pezullimin edhe të shitjeve të kufizuara të armëve për qeveritë evropiane për Ukrainën, të cilat janë ruajtur deri më tani. Kievi do të ishte më i ekspozuar ndaj presionit amerikan për të pranuar edhe një armëpushim të pabarabartë dhe të rrezikshëm. Ashtu si Xi, Putini nuk mund të kishte kërkuar asgjë më të mirë sesa një president amerikan të paralizuar nga një tjetër luftë e dështuar në Gjirin Persik.
