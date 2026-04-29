PSG: Hakimi i dëmtuar, mungon në ndeshjen e dytë gjysmëfinale kundër Bayern
Mbrojtësi i Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, do të humbasë ndeshjen e dytë gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve kundër Bayern për shkak të një dëmtimi në kofshën e djathtë. Klubi francez njoftoi se lojtari do të mungojë për disa javë.
Mbrojtësi i djathtë maroken pësoi një dëmtim gjatë fitores emocionuese 5-4 të PSG-së në ndeshjen e parë kundër Bayern të martën. Ndeshja e dytë gjysmëfinale do të luhet të mërkurën e ardhshme në Mynih.
