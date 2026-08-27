PSG pranon t’i shesë Liverpulit yllin e saj për 120 mln euro!
Bradley Barcola pritet të zyrtarizohet si lojtari i ri i Liverpool, pasi akordi mes palëve është arritur.
Sulmuesi anësor francez, i vitlindjes 2002, do të transferohet në anën e kuqe të lumit Merseyside për 100 milionë euro, plus 20 milionë euro bonuse.
PSG, tashmë ish-klubi i lojtarit, në fund i ka ulur pretendimet financiare në raport me kërkesën e mëparshme prej 163 milionë eurove dhe ka vendosur ta shesë sulmuesin. Një vendim që vjen duke parë edhe mbipopullimin e lojtarëve të këtij roli në dispozicion të trajnerit Luis Henrique.
Kalimi i Barcola te Liverpool zhbllokon ndërkohë edhe largimin e holandezit Cody Gakpo nga “Reds”. Për sulmuesin në fjalë interesohen Tottenham dhe Manchester City.
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