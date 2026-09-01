Publikohet videoja e sherrit në Malin e Robit, 18-vjeçari dhunohet nga katër persona
Është publikuar videoja e incidentit të ndodhur në Malin e Robit, në Golem, ku një 18-vjeçar, i cili punonte si kamarier, është përfshirë në një konflikt me pronarët e hotelit.
Nga pamjet e publikuara, duket se ngjarja është regjistruar në ambientet e jashtme të hotelit, në rrugë. Në video shihen katër persona që godasin dhe dhunojnë 18-vjeçarin, ndërsa në sfond dëgjohet i riu duke kërkuar ndihmë.
Pamjet kanë nxitur reagime, ndërsa rrethanat e plota të konfliktit dhe shkaqet që çuan në përplasjen fizike pritet të zbardhen nga autoritetet.
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