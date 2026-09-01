🌤️
Tiranë 33°C · Kryesisht kthjellët 01 September 2026
S&P 500 7,686 ▼0.33%
DOW 53,186 ▼0.7%
NASDAQ 26,371 ▼0.12%
NAFTA 87.63 ▲2.18%
ARI 4,428 ▼1.2%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1609 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9388 EUR/ALL 92.3446 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3508 EUR/TRY 56.0738 EUR/JPY 185.50 EUR/CAD 1.6096 EUR/USD 1.1609 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9388 EUR/ALL 92.3446 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3508 EUR/TRY 56.0738 EUR/JPY 185.50 EUR/CAD 1.6096
₿ CRYPTO
BTC $78,195 ▼ -0.31% ETH $2,463 ▲ +0.57% XRP $1.3857 ▲ +0.6% SOL $102.5300 ▼ -1.26%
S&P 500 7,686 ▼0.33 % DOW 53,186 ▼0.7 % NASDAQ 26,371 ▼0.12 % NAFTA 87.63 ▲2.18 % ARI 4,428 ▼1.2 % S&P 500 7,686 ▼0.33 % DOW 53,186 ▼0.7 % NASDAQ 26,371 ▼0.12 % NAFTA 87.63 ▲2.18 % ARI 4,428 ▼1.2 %
EUR/USD 1.1609 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9388 EUR/ALL 92.3446 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3508 EUR/TRY 56.0738 EUR/JPY 185.50 EUR/CAD 1.6096 EUR/USD 1.1609 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9388 EUR/ALL 92.3446 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3508 EUR/TRY 56.0738 EUR/JPY 185.50 EUR/CAD 1.6096
01 Sep 2026
Breaking
Karl-Anthony Towns dhe Josh Hart priten të pranojnë ulje rrogash për të qëndruar te Knicks White Sox përforcohen me Tommy Pham para afatit të kualifikimit për play-off Rregullorja e re e GJKKO, Dhoma e Avokatisë: Të rishikohet, telefoni është studio lëvizëse e avokatit ”Metro”: Harrojini Dolomitet sepse në Shqipëri gjeni arratisjen malore më të rrallë të Evropës Deri më tani në RMV janë rregjistruar 55 raste të etheve të Nilit Perëndimor, dy pacientë në gjendje të rëndë
Menu
Kronika

Publikohet videoja e sherrit në Malin e Robit, 18-vjeçari dhunohet nga katër persona

· 1 min lexim

Është publikuar videoja e incidentit të ndodhur në Malin e Robit, në Golem, ku një 18-vjeçar, i cili punonte si kamarier, është përfshirë në një konflikt me pronarët e hotelit.

Nga pamjet e publikuara, duket se ngjarja është regjistruar në ambientet e jashtme të hotelit, në rrugë. Në video shihen katër persona që godasin dhe dhunojnë 18-vjeçarin, ndërsa në sfond dëgjohet i riu duke kërkuar ndihmë.

Pamjet kanë nxitur reagime, ndërsa rrethanat e plota të konfliktit dhe shkaqet që çuan në përplasjen fizike pritet të zbardhen nga autoritetet.

A post shared by Euronews Albania (@euronews_albania)

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu