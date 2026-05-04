Putin shpall armëpushim me Ukrainën më 8-9 maj
Presidenti rus Vladimir Putin ka njoftuar në një telefonatë homologun e tij amerikan, Donald Trump qëllimin e tij për të vazhduar me një armëpushim me Ukrainën përpara festave të Ditës së Fitores më 8 dhe 9 maj.
Sipas mediave ruse, presidenti rus mori vendimin për të shpallur një armëpushim dy-ditor përpara festimeve për përvjetorin e disfatës së Gjermanisë naziste në Luftën e Dytë Botërore.
“Një armëpushim shpallet më 8 dhe 9 maj për nder të festimit të Fitores së popullit Sovjetik në Luftën e Madhe Patriotike”, deklaroi ministria ruse e Mbrojtjes.
