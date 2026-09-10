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10 Sep 2026
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Kronika

Qarkullonin me drogë dhe thikë në makinë, një i arrestuar dhe një tjetër nën procedim në Korçë! Tentuan dhe t’i arr

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dhe një

Një tjetër operacion për goditjen e rasteve të shpërndarjes së lëndëve narkotike është finalizuar në Korçë, duke çuar në arrestimin e një personi dhe procedimin në gjendje të lirë të një tjetri.

Sipas informacioneve, mbrëmjen e djeshme, shërbimet e Policisë kanë ndaluar një automjet me dy persona. Gjatë ndjekjes, pasagjeri ka hedhur një qese që dyshohet se përmbante lëndë narkotike cannabis sativa.

“Gjatë kontrollit, 31-vjeçarit E.B., banues në Vlorë, i është gjetur edhe një thikë që e mbante në trup. Ndërkohë, drejtuesi i automjetit, E.S., banues në Korçë, nuk u ka ndaluar forcave të Policisë, të cilat e kanë ndjekur mjetin. Pas kontrollit, uniformat blu kanë konstatuar lëndën narkotike dhe armën e ftohtë. Në vijim të veprimeve, strukturat e hetimit në Drejtorinë Vendore të Policisë Korçë kanë bërë arrestimin e 31-vjeçarit E.B., ndërsa drejtuesi i mjetit, E.S., është proceduar në gjendje të lirë”, tha policia.

Materialet procedurale i janë kaluar Prokurorisë pranë Gjykatës së Juridiksionit të Përgjithshëm Korçë për veprime të mëtejshme.

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