Tiranë 24°C · Pjesërisht vranët 14 Shtator 2026
S&P 500 7,634 ▼0.3%
DOW 52,535 ▼0.07%
NASDAQ 26,239 ▼0.36%
NAFTA 102.69 ▲2.64%
ARI 4,339 ▼1.58%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1598 EUR/GBP 0.8576 EUR/CHF 0.9468 EUR/ALL 91.9337 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3124 EUR/TRY 56.3673 EUR/JPY 178.16 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1598 EUR/GBP 0.8576 EUR/CHF 0.9468 EUR/ALL 91.9337 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3124 EUR/TRY 56.3673 EUR/JPY 178.16 EUR/CAD 1.6078
₿ CRYPTO
BTC $78,694 ▲ +1.86% ETH $2,523 ▲ +0.77% XRP $1.4135 ▲ +4.83% SOL $102.5300 ▲ +1.81%
S&P 500 7,634 ▼0.3 % DOW 52,535 ▼0.07 % NASDAQ 26,239 ▼0.36 % NAFTA 102.69 ▲2.64 % ARI 4,339 ▼1.58 % S&P 500 7,634 ▼0.3 % DOW 52,535 ▼0.07 % NASDAQ 26,239 ▼0.36 % NAFTA 102.69 ▲2.64 % ARI 4,339 ▼1.58 %
EUR/USD 1.1598 EUR/GBP 0.8576 EUR/CHF 0.9468 EUR/ALL 91.9337 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3124 EUR/TRY 56.3673 EUR/JPY 178.16 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1598 EUR/GBP 0.8576 EUR/CHF 0.9468 EUR/ALL 91.9337 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3124 EUR/TRY 56.3673 EUR/JPY 178.16 EUR/CAD 1.6078
14 Sht 2026
Breaking
“Anarki e mendjeve të tyre të boshatisura!”- Alarmi për bombë në shkollën “Edith Durham”, reagon zv/kryeministrja Dukagjini i bën “bllokadë” Ballkanit, derbi i xhiros mbyllet pa gola Paralajmërimi amerikan për 16 shtatorin, OVL-UÇK u bën thirrje veteranëve për qetësi Begaj në Emiratet e Bashkuara Arabe, takohet me homologun Mohamed bin Zayed, zbulohet agjenda! Vizita e parë e një presidenti Muzeu hebraik, shtegu i ri i betejës anti-amerikane pas Zvërnecit
Menu
Amerika

Qendra Kennedy mund të mbyllet që të martën: memo e brendshme paralajmëron “falimentim të sigurt”

Një memo e brendshme 57-faqëshe e siguruar nga Washington Post paralajmëron se Qendra Kennedy po shkon drejt "falimentimit të sigurt". Bordi i besuarve i emëruar nga Trump rekomandon mbylljen e menjëhershme të godinës kryesore dhe mblidhet të martën për vendimin final.

· 2 min lexim

UASHINGTON – Qendra Kennedy për Artet Performuese, një nga institucionet më prestigjioze kulturore të Shteteve të Bashkuara, mund të mbyllë dyert që të martën. Sipas një memo-je të brendshme 57-faqëshe, të siguruar nga gazeta Washington Post, institucioni përballet me një deficit prej rreth 23 milionë dollarësh, ndërsa të ardhurat po bien dhe shpenzimet po rriten.

Memoja, e përpiluar nga bordi i besuarve i emëruar nga presidenti Donald Trump, rekomandon mbylljen e menjëhershme të ndërtesës kryesore të qendrës. Bordi pritet të mblidhet në një takim special të martën për të vendosur fatin e godinës. Sipas dokumentit, programimi artistik mund të zhvendoset në vende të tjera gjatë mbylljes, ndërsa “The Reach”, shtesa e re e qendrës, mund të vazhdojë veprimtarinë normalisht.

Një element kontrovers i memos është propozimi për t’i shtuar emrin e presidentit Trump ndërtesës — një lëvizje që shihet si burim potencial i ndihmës financiare, duke e inkurajuar atë të ndihmojë në mbledhjen e fondeve për institucionin.

Sipas një zëdhënësi, udhëheqja e mëparshme la pas një humbje neto prej 26 milionë dollarësh dhe mori një hua prej 82 milionë dollarësh për shtesën “Reach”, me një pagesë prej 54 milionë dollarësh që pritet në vitin 2030. Gjendja strukturore e godinës është përkeqësuar: një pjesë e tavanit u shemb më 4 shtator gjatë stuhive që goditën Uashingtonin, fatmirësisht pa të lënduar, duke ringjallur thirrjet për mbylljen e qendrës.

Ndërkohë, Kongresi ka miratuar 257 milionë dollarë për riparime dhe renovime në kuadër të ligjit “One Big Beautiful Bill Act”. Çështja ka edhe dimension ligjor: deputetja Joyce Beatty (demokrate nga Ohio) paditi për ndryshimet e udhëheqësisë të urdhëruara nga Trump; një gjykatës federal bllokoi mbylljen në maj, por lejoi një votim të ri pas një rishikimi. Departamenti i Drejtësisë paralajmëroi se nëse renovimi nuk miratohet, godina mund të shembet dhe të kthehet në amfiteatër.

Burimi: Washington Examiner (Washington Post)

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu