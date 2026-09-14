Qendra Kennedy mund të mbyllet që të martën: memo e brendshme paralajmëron “falimentim të sigurt”
Një memo e brendshme 57-faqëshe e siguruar nga Washington Post paralajmëron se Qendra Kennedy po shkon drejt "falimentimit të sigurt". Bordi i besuarve i emëruar nga Trump rekomandon mbylljen e menjëhershme të godinës kryesore dhe mblidhet të martën për vendimin final.
UASHINGTON – Qendra Kennedy për Artet Performuese, një nga institucionet më prestigjioze kulturore të Shteteve të Bashkuara, mund të mbyllë dyert që të martën. Sipas një memo-je të brendshme 57-faqëshe, të siguruar nga gazeta Washington Post, institucioni përballet me një deficit prej rreth 23 milionë dollarësh, ndërsa të ardhurat po bien dhe shpenzimet po rriten.
Memoja, e përpiluar nga bordi i besuarve i emëruar nga presidenti Donald Trump, rekomandon mbylljen e menjëhershme të ndërtesës kryesore të qendrës. Bordi pritet të mblidhet në një takim special të martën për të vendosur fatin e godinës. Sipas dokumentit, programimi artistik mund të zhvendoset në vende të tjera gjatë mbylljes, ndërsa “The Reach”, shtesa e re e qendrës, mund të vazhdojë veprimtarinë normalisht.
Një element kontrovers i memos është propozimi për t’i shtuar emrin e presidentit Trump ndërtesës — një lëvizje që shihet si burim potencial i ndihmës financiare, duke e inkurajuar atë të ndihmojë në mbledhjen e fondeve për institucionin.
Sipas një zëdhënësi, udhëheqja e mëparshme la pas një humbje neto prej 26 milionë dollarësh dhe mori një hua prej 82 milionë dollarësh për shtesën “Reach”, me një pagesë prej 54 milionë dollarësh që pritet në vitin 2030. Gjendja strukturore e godinës është përkeqësuar: një pjesë e tavanit u shemb më 4 shtator gjatë stuhive që goditën Uashingtonin, fatmirësisht pa të lënduar, duke ringjallur thirrjet për mbylljen e qendrës.
Ndërkohë, Kongresi ka miratuar 257 milionë dollarë për riparime dhe renovime në kuadër të ligjit “One Big Beautiful Bill Act”. Çështja ka edhe dimension ligjor: deputetja Joyce Beatty (demokrate nga Ohio) paditi për ndryshimet e udhëheqësisë të urdhëruara nga Trump; një gjykatës federal bllokoi mbylljen në maj, por lejoi një votim të ri pas një rishikimi. Departamenti i Drejtësisë paralajmëroi se nëse renovimi nuk miratohet, godina mund të shembet dhe të kthehet në amfiteatër.
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