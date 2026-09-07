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QMK: 26 vatra zjarri në Maqedoni, 5 janë ende aktive

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Deri në orën 18:00 të 7 shtatorit, në Maqedoninë e Veriut janë regjistruar gjithsej 26 zjarre në ambiente të hapura. Prej tyre, 5 zjarre janë ende aktive, 6 janë nën kontroll, ndërsa 15 janë shuar.

“Zjarre aktive janë regjistruar në komunat Çuçer-Sandevë, Strugë, Makedonski Brod, Mogillë dhe Krushevë. Ekipet në terren po vazhdojnë aktivitetet për përballimin dhe lokalizimin e tyre”.

“Ndërkohë, nën kontroll janë zjarret në komunat Kërçovë, Saraj, Dellçevë, Bërvenicë, Novosellë dhe Staro Nagoriçan”.

“Sipas të dhënave, zjarre të shuara janë regjistruar në komunat Gjorçe Petrov, Bosillovë, Kërçovë, Resnjë, Bërvenicë, Tetovë, Gostivar, Vrapçisht, Strumicë, Likovë, Kumanovë dhe Shuto Orizare”, thonë nga QMK.

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