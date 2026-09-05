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05 Sep 2026
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Maqedonia

QMK: 31 zjarre në hapësira të hapura, dy ende aktive

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Deri sot në orën 07:30, në territorin e Maqedonisë së Veriut janë regjistruar gjithsej 31 zjarre në hapësira të hapura, njofton Qendra për Menaxhim me Kriza.

Prej tyre, dy zjarre janë aktive, pesë nën kontroll, ndërsa 24 janë shuar.

Zjarret aktive janë në fshatin Graçan të Komunës së Gjorçe Petrovit, ku zjarri ka kaluar edhe në territorin e Kosovës, si dhe në zonën Kajorec pranë fshatit Belicë në Komunën e Makedonski Brodit.

Pesë zjarre janë nën kontroll në Strugë, Saraj, Çuçer-Sandevë, Kratovë dhe Dellçevë. Zjarret e tjera të regjistruara janë shuar.

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