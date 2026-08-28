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Maqedonia

QMK: Katër zjarre aktive dhe tre nën kontroll, gjithsej ka pasur 31 vatra

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Më 27/28.08.2026, deri në orën 07:30, u regjistruan gjithsej 31 zjarre në ambient të hapur, nga të cilat 4 janë aktive, 3 janë nën kontroll dhe 24 janë shuar.

Katër zjarret aktive janë në Komunën e Sarajit: fshati Kopanicë (bimësi e ulët); Komuna e Gostivarit dhe Makedonski Brodit: fshati Tërnovo (Komuna e Gostivarit) drejt fshatrave Bitovo, Zagrad dhe Strajane (Komuna e Makedonski Brodit) (pyll i ulët, bimësi e ulët, kullota dhe fier); Komuna e Çashkës: mbi fshatin Nezhilovë, m.v. Svatovi (bimësi e ulët dhe bredha); Komuna e Jegunovcit: fshati Kopance (pyll i përzier).

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