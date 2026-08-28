35-vjeçari gjendet i pajetë pranë Urës së Vashës, kishte paralajmëruar me SMS bashkëshorten se…
Një person ka humbur jetën mbrëmjen e djeshme në Klos, pasi dyshohet se është hedhur nga Ura e Vashës, në rrethana ende të paqarta.
Burime pranë Policisë bëjnë me dije se viktima dyshohet të jetë banues në Zall-Bastar të Tiranës.
Dritan Lila, rreth 35 vjeç, nga Zall-Bastari, është personi që humbi jetën pasi u hodh nga Ura e Vashës.
Lila ishte i martuar dhe baba i një fëmije. Mësohet se, pak para ngjarjes, ai i kishte dërguar një mesazh bashkëshortes së tij, duke i njoftuar për qëllimin për t’u hedhur nga ura.
Bashkëshortja ka njoftuar menjëherë Policinë dhe familjarët, ndërsa kanë nisur kërkimet për gjetjen e tij.
Sipas të dhënave paraprake, 35-vjeçari punonte prej kohësh në zonën e Rrugës së Arbrit.
Trupi i Dritan Lilës u nxor nga ujërat mbrëmjen e djeshme, pas operacionit të kërkim-shpëtimit.
Autoritetet po vijojnë punën për dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.
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