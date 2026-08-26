Rama mbledh të premten drejtuesit e qarqeve dhe ministrat: Kërkon qasje të re dhe më shumë përgjegjësi në terren
Kryeministri Edi Rama do të mbledhë këtë të premte (28 gusht) në selinë e PS drejtuesit politikë të qarqeve dhe ministrat e kabinetit.
Takimi vjen pas mbledhjeve në Pogradec, ku Rama kërkoi fokus te shqetësimet e qytetarëve dhe më shumë përgjegjësi në terren.
Ministrave iu kërkua monitorimi mujor i drejtorive, ndërsa në Pogradec u prezantua edhe platforma “Pasqyrë Albania” për ndjekjen e ankesave, me synim zgjidhjen e tyre brenda dy javësh.
Qasja e re e PS është pasqyruar në dokumentet “Besa” dhe “Prania Besnike”.
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