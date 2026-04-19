Rama në Barcelonë, merr pjesë në mbledhjen e katërt të Samititi “Në Mbrojtje të Demokracisë”
Kryeministri Edi Rama ndodhet në një vizitë pune në Spanjë, teksa sot (18 prill) ka është i pranishëm në mbledhjen e katërt të Samitit “Në Mbrojtje të Demokracisë”. Ky samit është një takim i lartë ndërkombëtar për demokracinë, i cili zhvillohet në Barcelonë.
Sipas raportimit, kreu i qeverisë shqiptare u nis dje drejt Spanjës, ku delegacioni shqiptar u prit me nderim të veçantë nga Dhoma e Tregtisë së Katalonjës, një nga institucionet më prestigjioze ekonomike në rajonin e Katalonjës.. Në këtë mënyrë, fokusi mbetet te zhvillimi politik dhe mesazhet kryesore që shoqërojnë këtë ngjarje.
Në vijim, materiali shton se përpara kësaj vizite në Spanjë, Rama ishte në Itali, ku u prit në një takim nga homologia ialiane, Giorgia Meloni..
Burimi: RTSH
