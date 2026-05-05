Rama në Gjirokastër: Mandati i PS-së, vendimtar për avancimin e integrimit në BE
Më 5 maj 2026, në Gjirokastër dhe në kuadër të turit “Punët e Shqipërisë”, kryeministri Edi Rama fokusoi fjalën tek procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian, duke theksuar se përparimi në bisedimet me BR-në ka kërkuar përkushtim dhe një shumicë parlamentare të fortë.
Sipas TV Klan, Rama argumentoi se pa votat e Partisë Socialiste në Kuvend, negociatat me BE-në do të ishin të rrezikuara dhe procesi mund të ishte marrë peng nga opozita. Ai kujtoi fushatën e fundit, ku kërkesa kryesore ishte një mandat më i fuqishëm — jo për të fituar më shumë vende, por për të parandaluar bllokimin e procesit nga kundërshtarët.
Kryeministri nënvizoi nevojën për të krijuar një mburojë kundër dezinformimit dhe për të mbrojtur arritjet e qeverisë, duke pranuar se partia ka gabime, por duke vënë në pah përmirësimet që, sipas tij, kanë sjellë vendin në një pikë më të mirë. Ai iu përgjigj edhe kritikave për pezullimin e negociatave, duke përsëritur angazhimin për ta çuar përpara këtë mision historik.
Në fund të fjalës Rama ripërsëriti sloganin e fundit të fushatës, “Me Zotin përpara dhe PS-në në krye”, si shprehje të vendosmërisë për të vijuar procesin e integrimit — raporton TV Klan.
