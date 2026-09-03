☀️
Tiranë 32°C · Kthjellët 03 September 2026
S&P 500 7,667 ▲0.46%
DOW 53,062 ▲0.56%
NASDAQ 26,218 ▲0.45%
NAFTA 91.28 ▲0.3%
ARI 4,484 ▲1.57%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067 EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067
₿ CRYPTO
BTC $77,836 ▲ +1.36% ETH $2,402 ▲ +0.72% XRP $1.3687 ▲ +2.87% SOL $100.5100 ▲ +1.49%
S&P 500 7,667 ▲0.46 % DOW 53,062 ▲0.56 % NASDAQ 26,218 ▲0.45 % NAFTA 91.28 ▲0.3 % ARI 4,484 ▲1.57 % S&P 500 7,667 ▲0.46 % DOW 53,062 ▲0.56 % NASDAQ 26,218 ▲0.45 % NAFTA 91.28 ▲0.3 % ARI 4,484 ▲1.57 %
EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067 EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067
03 Sep 2026
Breaking
Kurti: Marrëveshja politike ka marrë ‘goditje të rëndë’, por nuk është zhvlerësuar Kurti flet për gazetarin francez: Nuk duam një Republikë Srpska të re në Kosovë “Dhashë vërtet gjithçka që kisha”, Dzeko jep dorëheqjen nga kombëtarja boshnjake Rama: Ndërhyrja e deputetëve për punësime të konsiderohet vepër penale Rama: “Radar digjital” për të monitoruar dinamikat në hapësirën digjitale dhe luftuar lajmet e rreme të “gjobaxhinjve”
Menu
Politika

Rama tregon tre plagët që i kushtojnë shtetit dhe qytetarit: Reforma do t’i kurojë

· 2 min lexim

Kryeministri Edi Rama, gjatë fjalës së tij në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, prezantoi disa prej pikave të reformës që, sipas tij, synojnë të adresojnë problematika të hershme në administratë dhe në raportin e shtetit me qytetarin.

Rama tha se reforma do të fokusohet në katër pika kyçe: mënyrën se si funksionon shteti, mënyrën se si shumica qeverisëse dëgjon qytetarin, mbajtjen e fjalës së dhënë përmes ligjit dhe zakonit, si dhe hapjen e derës së shërbimit publik ndaj meritës.

“Sot kemi tre plagë që ushqejnë njëra-tjetrën. Njëra plagë është plaga e shtetit labirintit, qytetari nuk di kur dhe kush duhet t’i përgjigjet. Plaga 2 është mungesa e memories institucionale. Premtohet, flitet, vendoset, por nuk mbahet regjistër llogarish për atë që u bë, për atë që nuk u bë, për atë që u vonua apo për atë që ndryshoi rrugës. Memoria institucionale nuk është protokolli i institucionit. Është shumë më tepër. Mungesa i kushton shtetit dhe qytetarit shumë herë më tepër sesa mund të imagjinohet. E treta është plaga e derës që nuk duket, të cilën e sheh dhe mund ta prekësh tek ndjenja shpeshherë e drejtë e çdo njeriu në Shqipëri që, për një shërbim, për një vend pune, njohja vlen më shumë se merita dhe fati vlen më shumë se ligji. Pasqyra Albania, Prania Besnike, Besa dhe Shkalla e Meritës janë pjesë të pandashme të përpjekjes për t’i dhënë përgjigje këtyre pyetjeve dhe për të kuruar këto plagë”, deklaroi Rama.

Rama tregon tre plagët që i kushtojnë shtetit dhe qytetarit: Reforma do t’i kurojë pic.twitter.com/1daWTIiath

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu