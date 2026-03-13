Tiranë 17°C · Pjesërisht vranët 13 March 2026
S&P 500 6,673 ▼1.52%
DOW 46,678 ▼1.56%
NASDAQ 22,312 ▼1.78%
NAFTA 93.65 ▼2.17%
ARI 5,122 ▼0.07%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1531 EUR/GBP 0.8628 EUR/CHF 0.9041 EUR/ALL 96.1954 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4310 EUR/TRY 50.9336 EUR/JPY 183.50 EUR/CAD 1.5700 EUR/USD 1.1531 EUR/GBP 0.8628 EUR/CHF 0.9041 EUR/ALL 96.1954 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4310 EUR/TRY 50.9336 EUR/JPY 183.50 EUR/CAD 1.5700
₿ CRYPTO
BTC $72,788 ▲ +3.37% ETH $2,154 ▲ +4.32% XRP $1.4341 ▲ +3.3% SOL $91.2400 ▲ +4.5%
S&P 500 6,673 ▼1.52 % DOW 46,678 ▼1.56 % NASDAQ 22,312 ▼1.78 % NAFTA 93.65 ▼2.17 % ARI 5,122 ▼0.07 % S&P 500 6,673 ▼1.52 % DOW 46,678 ▼1.56 % NASDAQ 22,312 ▼1.78 % NAFTA 93.65 ▼2.17 % ARI 5,122 ▼0.07 %
EUR/USD 1.1531 EUR/GBP 0.8628 EUR/CHF 0.9041 EUR/ALL 96.1954 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4310 EUR/TRY 50.9336 EUR/JPY 183.50 EUR/CAD 1.5700 EUR/USD 1.1531 EUR/GBP 0.8628 EUR/CHF 0.9041 EUR/ALL 96.1954 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4310 EUR/TRY 50.9336 EUR/JPY 183.50 EUR/CAD 1.5700
13 Mar 2026
Breaking
Më shumë se dy duzina të vrarë në Liban Rrëfime paqeje Rama:Syri TV pastron paratë e grabitura nga qytetarët Mijëra protestues për Ditën e al-Quds, pavarësisht luftës Çmimi i naftës Brent kalon 100 dollarë për fuçi
Menu
Politika

Rama:Syri TV pastron paratë e grabitura nga qytetarët

· 2 min lexim

Kryeministri Edi Rama ka komentuar hetimet e Prokurorisë së Tiranës për Syri Tv, pas përplasjes me gazetaren Ambrozia Meta. Rama tha se Syri Tv është në prokurori i kallëzuar nga organet shtetërore, por këtu nuk ka drejtësi.

Kryeministri ndërpreu për 5 minuta konferencën, ndërsa tha se “Syri Tv është televizion që pastron paratë e grabitura nga qytetarët dhe që gëzon imunitetin e dhunuesve”

“Unë skam thënë kurrë burg për ata që nuk paguajnë drita. Askush kurrë në historinë e këtij vendi nuk ka shkuar në burg se s’ka paguar dritat. Për ata që s’paguajnë dritat kam thënë që duhet të priten siç priten në çdo vend të botës dhe kjo ka ndodhur. Këtu nis mitingu, kur nis mitngu mund të shkosh atje poshtë për ti bërë këto, këtu është pyetja dhe përgjigjja. Unë do jap përgjigjen që dua unë, sikundër unë me shumë qetësi pres të mbarojë pyetja jote e gjatë, kërkoj e lejen që ta çoj fjalën deri në fund, nëse Qimi ma jep mua lejen, nëse Qimi nuk ma jep mua lejen, jam shumë i keqardhur.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu