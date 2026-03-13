Rama:Syri TV pastron paratë e grabitura nga qytetarët
Kryeministri Edi Rama ka komentuar hetimet e Prokurorisë së Tiranës për Syri Tv, pas përplasjes me gazetaren Ambrozia Meta. Rama tha se Syri Tv është në prokurori i kallëzuar nga organet shtetërore, por këtu nuk ka drejtësi.
Kryeministri ndërpreu për 5 minuta konferencën, ndërsa tha se “Syri Tv është televizion që pastron paratë e grabitura nga qytetarët dhe që gëzon imunitetin e dhunuesve”
“Unë skam thënë kurrë burg për ata që nuk paguajnë drita. Askush kurrë në historinë e këtij vendi nuk ka shkuar në burg se s’ka paguar dritat. Për ata që s’paguajnë dritat kam thënë që duhet të priten siç priten në çdo vend të botës dhe kjo ka ndodhur. Këtu nis mitingu, kur nis mitngu mund të shkosh atje poshtë për ti bërë këto, këtu është pyetja dhe përgjigjja. Unë do jap përgjigjen që dua unë, sikundër unë me shumë qetësi pres të mbarojë pyetja jote e gjatë, kërkoj e lejen që ta çoj fjalën deri në fund, nëse Qimi ma jep mua lejen, nëse Qimi nuk ma jep mua lejen, jam shumë i keqardhur.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.