Raporti i Reporterëve pa Kufij, reagon kryeministri Rama
Kryeministri Edi Rama përmes një postimi në “X” ka reaguar lidhur me një reagim të Reporterëve pa Kufij, RSF lidhur me një raport të tyre për lirinë e medias në Shqipëri. Rama shkruan se nuk tha se ata e matin komunikimin qeveritar.
Sipas tij krahasuar me raportet e tjera, raporti i RSF del në kontradiktë me vlerësimet për marrëdhënien midis qeverisë, medias dhe publikut.
“Nuk thashë kurrë që ju e matni komunikimin qeveritar, por tani që e përmendni, po mendoj: a nuk është ndoshta një ide e mirë që të lexoni raportet e atyre që e bëjnë vërtet, dhe ta bëni këtë në mënyrë profesionale dhe objektive?
Mund t’ju ndihmojë, sepse dalin kontradikta të rëndësishme midis vlerësimeve tuaja dhe të tyreve kur bëhet fjalë për marrëdhënien midis qeverisë, medias dhe publikut në një vend të lirë si Shqipëria, ku, ndryshe nga ajo që pretenduat dikur, dhe më shumë se një herë, Agjencia e Informacionit për Median duket se ka qenë një ide shumë e mirë në shërbim të lirisë së informacionit. Kaq është gjithçka”, shkruan Rama në X.
Lidhur me postimin e Ramës, është edhe me foto reagimi i Reporterëvë pa Kufij ku shkruhet se Shqipëria renditet në vendin e 83-të, me një rënie me tre pikë në krahasim me vitin e kaluar.
RSF shton se renditja pasqyron sulmet politike, abuzimin me organet e zbatimit të ligjit, transparencën e ulët të medias dhe kërcënimet ndaj gazetarëve.
“Kryeministër Edi Rama, ne masim lirinë e medias, jo komunikimin e qeverisë. Renditja e Shqipëria në vendin e 83-të (-3) në Indeksin 2026 pasqyron sulmet politike, abuzimin me organet e zbatimit të ligjit, transparencën e ulët të medias dhe kërcënimet ndaj gazetarëve,” thuhet në reagim.
I never said you measure government communication, but now that you mention it, I’m just thinking: isn’t it perhaps a good idea that you should read the reports of those who actually do, and do so professionally and objectively? It may help you, because important contradictions… pic.twitter.com/oB770O0eQS
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.