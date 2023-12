Reagon avokati i Berishës: Pritej vendimi, kjo gjykatë ka bërë shkelje më të mëdha

Less than a minute

Less than a minute

“Ajo që është shqetësuese, ky vendim shoqërohet për ndalimin e komunikim. Për një deputet që e ka liri kushtetuese lirinë e shprehjes. Pritej se kjo gjykatë ka bërë shkelje më të mëdha. Vendimi ishte i thatë, ndalim komunikimi veç personave me familjes. Ai ndodhet në banesë, ne do të ndjekim rrugën e hetimit sipas ligjit. Nuk e dimë sesi do procedohet. Asnjëherë arresti shtëpiak nuk shoqërohet me mbikëqyrje policor. Kopja kërkesës së përjashtimit që ia dhamë…”-tha avokati i Berishës, i cili u largua i buzëqeshur.