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New York Yankees përballë Los Angeles Angels më 31 gusht 2026

· 1 min lexim

Më 31 gusht 2026, New York Yankees (78-59) u përballën me Los Angeles Angels (52-85) në një ndeshje që sapo kishte nisur dhe mbante shenja të një përballjeje të ngushtë në fazat e para.

Sipas Bleacher Report, në fillim të takimit rezultati ishte 0-0; Yankees regjistruan dy goditje, ndërsa Angels ende nuk kishin shënuar goditje dhe asnjë gabim nuk ishte shënuar. Raporti përmendte gjithashtu se E. Rodríguez kishte hedhur 12 topa, ndërsa W. Meckler shfaqej me mesataren .288.

Në minutat e para të lojës pati disa lëvizje të shpejta: Mike Trout përfundoi me fluturim drejt qendrës së fushës, Zach Neto dhe Trent Grisham u eleminuan me strike, ndërsa një passed ball provoi të ndryshojë situatën në baza duke avancuar Amed Rosario dhe Cody Bellinger. Më vonë, Amed Rosario realizoi një goditje drejt pjesës së majtë që ndikoi te pozicionimi i lojtarëve në baza.

Ndeshja vazhdonte në fazat e hershme dhe përditësime të mëtejshme mbi ritmin e lojës dhe shifrat do të pasoheshin nga Bleacher Report.

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